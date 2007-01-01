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Стул Эрин, бежевый

Артикул: CH-066-221
11 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Фотография товара Стул Эрин, зеленый от компании ChiedoCover.
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Фотография товара Стул пластиковый Marmaris, белый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

ДИЗАЙН В КАЖДОЙ ДЕТАЛИ
Стул SHT-S180 воплощает в себе концепцию эстетики и легкости.  С таким дизайном вы произведите впечатление на каждого гостя вашего заведения: дома, офиса, кафе, ресторанов и  общественных мест. Объемный дизайн спинки и сидения помогает не только сделать внешний вид предмета мебели более стильным и придать изделию визуальную мягкость, но и обеспечивает удобство для сидящего.
 
ПРОЧНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
Стул изготовлен из полипропилена с армирующими добавками, что обеспечивает высокую жесткость и надежность конструкции. Стул устойчив к ударам, воздействиям окружающей среды и появлению царапин. Способен выдерживать максимальную статическую нагрузку до 150 кг.
 
Благодаря повышенным АТМОСФЕРОСТОЙКИМ СВОЙСТВАМ, стул переносит различные погодные условия, не деформируется и сохраняет цветовые характеристики. Важно отметить, что насыщенность цвета может зависеть от интенсивности солнечного света и времени нахождения под его воздействием.

ПРЕКРАСНАЯ ЭРГОНОМИКА
Форма стула  обеспечивает комфортную посадку, даря новые ощущения во время отдыха.
 
ШТАБЕЛИРОВАНИЕ
Стулья штабелируются до 4 штук, что значительно упрощает хранение и использование.
 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОДПЯТНИКИ каркаса обеспечивают защиту покрытия от царапин и повышают устойчивость стула.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина473 мм
  • Глубина455 мм
  • Высота814 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Вес4.6 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки640 мм
  • Высота упаковки600 мм
  • Глубина упаковки500 мм
  • Вес упаковки20.60 кг
  • Объём упаковки0.19 м3
  • Изделия стопируютсяНет

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