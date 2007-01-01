Характеристики товара
Описание
Стул SHT-S180 воплощает в себе концепцию эстетики и легкости. С таким дизайном вы произведите впечатление на каждого гостя вашего заведения: дома, офиса, кафе, ресторанов и общественных мест. Объемный дизайн спинки и сидения помогает не только сделать внешний вид предмета мебели более стильным и придать изделию визуальную мягкость, но и обеспечивает удобство для сидящего.
ПРОЧНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
Стул изготовлен из полипропилена с армирующими добавками, что обеспечивает высокую жесткость и надежность конструкции. Стул устойчив к ударам, воздействиям окружающей среды и появлению царапин. Способен выдерживать максимальную статическую нагрузку до 150 кг.
Благодаря повышенным АТМОСФЕРОСТОЙКИМ СВОЙСТВАМ, стул переносит различные погодные условия, не деформируется и сохраняет цветовые характеристики. Важно отметить, что насыщенность цвета может зависеть от интенсивности солнечного света и времени нахождения под его воздействием.
ПРЕКРАСНАЯ ЭРГОНОМИКА
Форма стула обеспечивает комфортную посадку, даря новые ощущения во время отдыха.
ШТАБЕЛИРОВАНИЕ
Стулья штабелируются до 4 штук, что значительно упрощает хранение и использование.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОДПЯТНИКИ каркаса обеспечивают защиту покрытия от царапин и повышают устойчивость стула.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина473 мм
- Глубина455 мм
- Высота814 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Вес4.6 кг
- Материал сиденьяпластик
- Материал каркасаметалл
- Цветбежевый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Ширина упаковки640 мм
- Высота упаковки600 мм
- Глубина упаковки500 мм
- Вес упаковки20.60 кг
- Объём упаковки0.19 м3
- Изделия стопируютсяНет