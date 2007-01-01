Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Scott, шенилл бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Scott, шенилл бирюзовый
11 оценок
9 190
Товар в корзине. Перейти
Стул Scott, шенилл бирюзовый - фото 1Стул Scott, шенилл бирюзовый - фото 2Стул Scott, шенилл бирюзовый - фото 3Стул Scott, шенилл бирюзовый - фото 4Стул Scott, шенилл бирюзовый - фото 5

Стул Scott, шенилл бирюзовый

Артикул: CH-082-952
11 оценок
Основные характеристики
  • Ширина505 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота775 мм
  • Ширина сиденья430 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Лион с подушкой, синий
Фотография товара Стул Лион с подушкой, синий от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Safir, сиденье и спинка спереди гобелен "У ручья", спинка сзади велюр imperia dark blue, ножки бук, морилка светлый орех
Фотография товара Стул Safir, сиденье и спинка спереди гобелен "У ручья", спинка сзади велюр imperia dark blue, ножки бук, морилка светлый орех от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стул Scott — стильный акцент для вашего интерьера. Стул Scott выполнен в минималистичном стиле с лёгким лофт-оттенком. Чёткие линии, геометричная форма и тонкие металлические ножки придают модели визуальную лёгкость, а широкая спинка и просторное сиденье обеспечивают комфортную посадку. Такой дизайн делает стул универсальным решением как для дома, так и для общественных пространств. Обивка выполнена из ткани шенилл, которая ценится за мягкость, прочность и износостойкость. Шенилл устойчив к истиранию, долго сохраняет насыщенный цвет и приятную текстуру, а также отличается практичностью в уходе. Наполнитель из поролона обеспечивает мягкость и удобство даже при длительном сидении. Прочные металлические ножки окрашены в универсальный чёрный цвет, что придаёт стулу дополнительную устойчивость и современный вид. На ножках предусмотрены специальные подпятники, которые защищают напольное покрытие от царапин и предотвращают скольжение. Конструкция выдерживает нагрузку до 120 кг, что подтверждает надежность модели. Стул Scott одинаково хорошо подойдёт для кухни или столовой зоны, гостиной, кабинета, а также будет уместен в кафе, ресторане или коворкинге. Его современный и лаконичный стиль органично вписывается в различные интерьерные решения.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина505 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота775 мм
  • Ширина сиденья430 мм
  • Глубина сиденья450 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Вес5 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал сиденьяшенилл
  • Материал каркасафанера, металл
  • Цветбирюзовый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки850 мм
  • Высота упаковки600 мм
  • Глубина упаковки560 мм
  • Вес упаковки11 кг
  • Объём упаковки0.29 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Другие товары из раздела мягкие стулья на металлокаркасе

Настоящее фото товара Стул Elis wheel, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
8 390
Оптовая цена

Стул Elis wheel, желтый

6
В наличии 130 шт.
Фотография товара Стул Else, мятный велюр Fjord 74, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Else, мятный велюр Fjord 74, черный, произведённого компанией ChiedoCover
12 090

Стул Else, мятный велюр Fjord 74, черный

15
New
Фотография товара Стул Scott, шенилл серо-бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Scott, шенилл серо-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
9 190

Стул Scott, шенилл серо-бежевый

14
В наличии 10 шт.В пути 12 шт.
Фотография товара Стул Scott, шенилл серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Scott, шенилл серый, произведённого компанией ChiedoCover
9 190

Стул Scott, шенилл серый

10
В пути 36 шт.
Фотография товара Стул Scott, шенилл карри от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Scott, шенилл карри, произведённого компанией ChiedoCover
9 190

Стул Scott, шенилл карри

13
В наличии 3 шт.В пути 24 шт.

Товар в корзине

Стул Scott, шенилл бирюзовый
Стул Scott, шенилл бирюзовый
9 190
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 21.12.2021 Хит 25мм по сниженной цене
Хит 25мм по сниженной цене

Хит 25 со скидкой

Новость от 10.07.2025 Стол в подарок при покупке деревянных стульев (покупай стулья получай столовую группу)
Стол в подарок при покупке деревянных стульев (покупай стулья получай столовую группу)

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 11.03.2022 Керамический стол с выбором столешницы по вашим размерам
Керамический стол с выбором столешницы по вашим размерам

Перейдите, чтобы узнать подробности