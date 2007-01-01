Характеристики товара
Описание
Стул Scott — стильный акцент для вашего интерьера. Стул Scott выполнен в минималистичном стиле с лёгким лофт-оттенком. Чёткие линии, геометричная форма и тонкие металлические ножки придают модели визуальную лёгкость, а широкая спинка и просторное сиденье обеспечивают комфортную посадку. Такой дизайн делает стул универсальным решением как для дома, так и для общественных пространств. Обивка выполнена из ткани шенилл, которая ценится за мягкость, прочность и износостойкость. Шенилл устойчив к истиранию, долго сохраняет насыщенный цвет и приятную текстуру, а также отличается практичностью в уходе. Наполнитель из поролона обеспечивает мягкость и удобство даже при длительном сидении. Прочные металлические ножки окрашены в универсальный чёрный цвет, что придаёт стулу дополнительную устойчивость и современный вид. На ножках предусмотрены специальные подпятники, которые защищают напольное покрытие от царапин и предотвращают скольжение. Конструкция выдерживает нагрузку до 120 кг, что подтверждает надежность модели. Стул Scott одинаково хорошо подойдёт для кухни или столовой зоны, гостиной, кабинета, а также будет уместен в кафе, ресторане или коворкинге. Его современный и лаконичный стиль органично вписывается в различные интерьерные решения.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина505 мм
- Глубина570 мм
- Высота775 мм
- Ширина сиденья430 мм
- Глубина сиденья450 мм
- Высота до сиденья440 мм
- Вес5 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал сиденьяшенилл
- Материал каркасафанера, металл
- Цветсерый
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки850 мм
- Высота упаковки600 мм
- Глубина упаковки560 мм
- Вес упаковки11 кг
- Объём упаковки0.29 м3
- Изделия стопируютсяНет