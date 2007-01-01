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Настоящее фото товара Стул-седло Хелф, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул-седло Хелф, черный
14 оценок
21 390
Товар в корзине. Перейти
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Стул-седло Хелф, черный

Артикул: CH-088-427
14 оценок
Основные характеристики
  • Ширина580 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота650/850 мм
  • Вес8 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Сиденье слегка покачивается, активируя мышцы корпуса и заставляя тело самостоятельно удерживать равновесие. Такая посадка помогает естественно сохранять ровную спину.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина580 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота650/850 мм
  • Вес8 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • МатериалПВХ, нейлон
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки340 мм
  • Высота упаковки590 мм
  • Глубина упаковки510 мм
  • Вес упаковки9 кг
  • Объём упаковки0.10 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Отзывы

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