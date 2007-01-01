Характеристики товара
Описание
Сиденье слегка покачивается, активируя мышцы корпуса и заставляя тело самостоятельно удерживать равновесие. Такая посадка помогает естественно сохранять ровную спину.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина580 мм
- Глубина500 мм
- Высота650/850 мм
- Вес8 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- МатериалПВХ, нейлон
- Цветкрасный
Параметры упаковки
- Ширина упаковки340 мм
- Высота упаковки590 мм
- Глубина упаковки510 мм
- Вес упаковки9 кг
- Объём упаковки0.10 м3
- Изделия стопируютсяНет