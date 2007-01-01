Характеристики товара
Описание
Складной стул Fold Pink розовый - отличный выбор для тех, кто ценит комфорт и функциональность. Каркас из стали делает этот стул прочным и надежным, выдерживая нагрузку до 150 кг, а также обеспечивает устойчивость и долговечность. Его компактный дизайн позволяет легко хранить его, экономя пространство в доме или офисе. Пластиковое сиденье делает использование стула максимально удобным, а его стильный и современный дизайн с прозрачными элементами впишется в любое пространство. Многофункциональный стул подойдет для использования дома, на работе, в кафе, на пикниках. Складной стул - практичный и стильный выбор для вашего удобства и уюта.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина490 мм
- Глубина450 мм
- Высота790 мм
- Ширина сиденья405 мм
- Глубина сиденья405 мм
- Высота до сиденья440 мм
- Вес4.5 кг
- Максимальная нагрузка150 кг
- Материал сиденьяпластик
- Материал каркасаметалл
- Цветрозовый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки910 мм
- Высота упаковки50 мм
- Глубина упаковки500 мм
- Вес упаковки5 кг
- Объём упаковки0.02 м3
- Изделия стопируютсяНет