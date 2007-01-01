Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Стул складной Fold Pink, розовый
5 990
Стул складной Fold Pink, розовый - фото 1Стул складной Fold Pink, розовый - фото 2Стул складной Fold Pink, розовый - фото 3Стул складной Fold Pink, розовый - фото 4Стул складной Fold Pink, розовый - фото 5
Артикул: CH-079-844
Характеристики товара

Описание

Складной стул Fold Pink розовый - отличный выбор для тех, кто ценит комфорт и функциональность. Каркас из стали делает этот стул прочным и надежным, выдерживая нагрузку до 150 кг, а также обеспечивает устойчивость и долговечность. Его компактный дизайн позволяет легко хранить его, экономя пространство в доме или офисе. Пластиковое сиденье делает использование стула максимально удобным, а его стильный и современный дизайн с прозрачными элементами впишется в любое пространство. Многофункциональный стул подойдет для использования дома, на работе, в кафе, на пикниках. Складной стул - практичный и стильный выбор для вашего удобства и уюта.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина490 мм
  • Глубина450 мм
  • Высота790 мм
  • Ширина сиденья405 мм
  • Глубина сиденья405 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Вес4.5 кг
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасаметалл
  • Цветрозовый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки910 мм
  • Высота упаковки50 мм
  • Глубина упаковки500 мм
  • Вес упаковки5 кг
  • Объём упаковки0.02 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Отзывы

