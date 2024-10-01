Товар в корзине. Перейти
Стул Харпер, рогожка, серо-голубой - фото 1Стул Харпер, рогожка, серо-голубой - фото 2Стул Харпер, рогожка, серо-голубой - фото 3Стул Харпер, рогожка, серо-голубой - фото 4Стул Харпер, рогожка, серо-голубой - фото 5Стул Харпер, рогожка, серо-голубой - фото 6Стул Харпер, рогожка, серо-голубой - фото 7

Стул Харпер, рогожка, серо-голубой

Артикул: CH-067-996
15 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Ницца
Фотография товара Стул Ницца от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Ницца с подлокотниками
Фотография товара Стул Ницца с подлокотниками от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Лаконичный дизайн обеденного стула Харпер прекрасно дополнит интерьеры различных стилей и отлично смотрится в комплекте. Широкая полукруглая спинка и сиденье обеспечивают комфортную посадку, а прочный металлический каркас выдерживает нагрузку до 120 кг. Мягкая обивка выполнена из рогожки — прочного и износостойкого материала. Внутренняя сторона сиденья и спинки украшена вертикальной строчкой.

Стулья прослужат долгие годы, не требуют много времени для ухода. Современный дизайн делает его универсальным вариантом для обустройства обеденной зоны.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота780 мм
  • Ширина сиденья500 мм
  • Глубина сиденья580 мм
  • Вес7.5 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал сиденьярогожка
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки980 мм
  • Высота упаковки600 мм
  • Глубина упаковки570 мм
  • Объём упаковки0.34 м3
  • Вес упаковки16.50 кг

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Настоящее фото товара Стул Визит 1, произведённого компанией ChiedoCover
8 090
Оптовая цена

Стул Визит 1

85
Распродажа
Фотография товара Стул Kongsberg, голубая ткань, ножки черные от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Kongsberg, голубая ткань, ножки черные, произведённого компанией ChiedoCover
от5 7902
5 890 ₽

Стул Kongsberg, голубая ткань, ножки черные

70
Фотография товара Кресло Аверс-У от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Аверс-У, произведённого компанией ChiedoCover
17 290
Оптовая цена

Кресло Аверс-У

100
Фотография товара Стул Daiquiri, голубой/ белый каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Daiquiri, голубой/ белый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от4 090
Оптовая цена

Стул Daiquiri, голубой/ белый каркас

72
В наличии 9 шт.
Настоящее фото товара Стул Белладжио бархат коралл ножки золото, произведённого компанией ChiedoCover
от16 390
Оптовая цена

Стул Белладжио бархат коралл ножки золото

76
Фотография товара Стул Алиссум velutto 49 / черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Алиссум velutto 49 / черный, произведённого компанией ChiedoCover
от11 290
Оптовая цена

Стул Алиссум velutto 49 / черный

41
В наличии 24 шт.
Фотография товара Кресло Rank, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Rank, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 890
Оптовая цена

Кресло Rank, белый

61
Фотография товара Стул Hans серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Hans серый, произведённого компанией ChiedoCover
от25 790
Оптовая цена

Стул Hans серый

12
В наличии 2 шт.
Фотография товара Стул Альберт от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Альберт, произведённого компанией ChiedoCover
от12 590
Оптовая цена

Стул Альберт

14
Распродажа
Фотография товара Стул Роквелл, микровелюр Bubble 5 Flamingo, каркас бук морилка черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Роквелл, микровелюр Bubble 5 Flamingo, каркас бук морилка черная, произведённого компанией ChiedoCover
от5 59035
8 590 ₽

Стул Роквелл, микровелюр Bubble 5 Flamingo, каркас бук морилка черная

15

С этим товаром покупают

New
Фотография товара Кресло Брайтон, бук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Брайтон, бук, произведённого компанией ChiedoCover
27 390
Оптовая цена

Кресло Брайтон, бук

15
Фотография товара Кресло Энез мини, голубое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Энез мини, голубое, произведённого компанией ChiedoCover
от36 190
Оптовая цена

Кресло Энез мини, голубое

11
New
Фотография товара Кресло Кордова от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Кордова, произведённого компанией ChiedoCover
62 690
Оптовая цена

Кресло Кордова

6
NewРаспродажа
Фотография товара Кресло Харис регулируемое, замша, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Харис регулируемое, замша, синий, произведённого компанией ChiedoCover
16 99034
25 690 ₽Оптовая цена

Кресло Харис регулируемое, замша, синий

9
В наличии 20 шт.В пути 80 шт.
Фотография товара Кресло Oscar, зеленое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Oscar, зеленое, произведённого компанией ChiedoCover
от88 990
Оптовая цена

Кресло Oscar, зеленое

42
В наличии 1 шт.
Фотография товара Кресло Just, коричневое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Just, коричневое, произведённого компанией ChiedoCover
от14 990
Оптовая цена

Кресло Just, коричневое

10
В наличии 10 шт.
Настоящее фото товара Кресло Монро, какао, произведённого компанией ChiedoCover
от42 990
Оптовая цена

Кресло Монро, какао

14
Распродажа
Фотография товара Кресло Камила, пыльно-розовый велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Камила, пыльно-розовый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от8 2904
8 590 ₽

Кресло Камила, пыльно-розовый велюр

45
Фотография товара Кресло Kent TM Экокожа Коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Kent TM Экокожа Коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 190
Оптовая цена

Кресло Kent TM Экокожа Коричневый

15
Фотография товара Кресло-качалка Ariella, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло-качалка Ariella, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от57 690
Оптовая цена

Кресло-качалка Ariella, серый

37

Другие товары из раздела мягкие стулья

Фотография товара Стул барный Валенсия велюр серый ножки цвет дерево от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Валенсия велюр серый ножки цвет дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
Оптовая цена

Стул барный Валенсия велюр серый ножки цвет дерево

100
Фотография товара Стул Норман велюр сиреневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Норман велюр сиреневый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
Оптовая цена

Стул Норман велюр сиреневый

59
Фотография товара Стул барный Тейлор, велюр жёлтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Тейлор, велюр жёлтый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
Оптовая цена

Стул барный Тейлор, велюр жёлтый

99
Фотография товара Стул Chic Bluvel, олива/ черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Chic Bluvel, олива/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
Оптовая цена

Стул Chic Bluvel, олива/ черный каркас

72
Настоящее фото товара Стул Антверпен бежевая ткань, массив бука (цвет натуральное дерево), произведённого компанией ChiedoCover
от23 090
Оптовая цена

Стул Антверпен бежевая ткань, массив бука (цвет натуральное дерево)

81
Фотография товара Барный стул Лагер, светло-зеленая кожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Лагер, светло-зеленая кожа, произведённого компанией ChiedoCover
5 590
Оптовая цена

Барный стул Лагер, светло-зеленая кожа

71
В наличии 42 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Kato лайт с акцентной прострочкой, бежевый микровелюр, ножки металл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Kato лайт с акцентной прострочкой, бежевый микровелюр, ножки металл, произведённого компанией ChiedoCover
от4 79021
5 990 ₽

Стул Kato лайт с акцентной прострочкой, бежевый микровелюр, ножки металл

15
Фотография товара Стул с подлокотниками Вайд, каркас черный, велюр графит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул с подлокотниками Вайд, каркас черный, велюр графит, произведённого компанией ChiedoCover
от10 590
Оптовая цена

Стул с подлокотниками Вайд, каркас черный, велюр графит

8
В наличии 8 шт.
Фотография товара Стул Берет, brown от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Берет, brown, произведённого компанией ChiedoCover
от21 890
Оптовая цена

Стул Берет, brown

12
New
Фотография товара Стул обеденный Philo, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Philo, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
17 990
Оптовая цена

Стул обеденный Philo, коричневый

5
В наличии 59 шт.

Товар в корзине

Стул Харпер, рогожка, серо-голубой
Стул Харпер, рогожка, серо-голубой
7 990
В корзине

С этим товаром покупают

New
Фотография товара Кресло Брайтон, бук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Брайтон, бук, произведённого компанией ChiedoCover
27 390
Оптовая цена

Кресло Брайтон, бук

15
Фотография товара Кресло Энез мини, голубое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Энез мини, голубое, произведённого компанией ChiedoCover
от36 190
Оптовая цена

Кресло Энез мини, голубое

11
New
Фотография товара Кресло Кордова от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Кордова, произведённого компанией ChiedoCover
62 690
Оптовая цена

Кресло Кордова

6
NewРаспродажа
Фотография товара Кресло Харис регулируемое, замша, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Харис регулируемое, замша, синий, произведённого компанией ChiedoCover
16 99034
25 690 ₽Оптовая цена

Кресло Харис регулируемое, замша, синий

9
В наличии 20 шт.В пути 80 шт.