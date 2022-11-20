Характеристики товара
Описание
Стул Noemi, коричневый, ножки черные
Основные характеристики
- Высота910 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Ширина510 мм
- Глубина580 мм
- Ширина сиденья460 мм
- Цветкоричневый
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