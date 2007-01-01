Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Полубарный стул Мила, белый, произведённого компанией ChiedoCover
Полубарный стул Мила, белый
90 оценок
11 590
Товар в корзине. Перейти
Полубарный стул Мила, белый - фото 1Полубарный стул Мила, белый - фото 2Полубарный стул Мила, белый - фото 3Полубарный стул Мила, белый - фото 4Полубарный стул Мила, белый - фото 5Полубарный стул Мила, белый - фото 6Полубарный стул Мила, белый - фото 7
3D-модель
Примерить в интерьере
Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Полубарный стул Мила, белый производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Полубарный стул Мила, белый производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Полубарный стул Мила, белый производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Полубарный стул Мила, белый производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 5 Полубарный стул Мила, белый производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 6 Полубарный стул Мила, белый производства ChiedoCover
+21Реальное изображение товара 7 Полубарный стул Мила, белый производства ChiedoCover
Хит

Полубарный стул Мила, белый

Артикул: CH-019-196
90 оценокХит продаж
Основные характеристики
  • Ширина570 мм
  • Глубина635 мм
  • Высота1070 мм
  • Высота до сиденья570 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Марс полубарный, велюр бежевый
Фотография товара Стул Марс полубарный, велюр бежевый от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Турмалин NEW, велюр Brabus 02, каркас металл под золото
Фотография товара Стул Турмалин NEW, велюр Brabus 02, каркас металл под золото от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина570 мм
  • Глубина635 мм
  • Высота1070 мм
  • Высота до сиденья570 мм
  • Максимальная нагрузка170 кг
  • Материал каркасадерево
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Скачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стул Мирэлла Грэйс от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Мирэлла Грэйс, произведённого компанией ChiedoCover
от10 590
Оптовая цена

Стул Мирэлла Грэйс

46
Фотография товара Стул Halmar Karnaval, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Halmar Karnaval, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от26 090
Оптовая цена

Стул Halmar Karnaval, бежевый

63
Распродажа
Фотография товара Стул Саранда графитовый / черный глянец от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Саранда графитовый / черный глянец, произведённого компанией ChiedoCover
от6 7903
6 990 ₽Оптовая цена

Стул Саранда графитовый / черный глянец

43
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Casa капучино, велюр / черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Casa капучино, велюр / черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от4 89064
13 290 ₽Оптовая цена

Стул Casa капучино, велюр / черный каркас

12
  • серый, черный
  • бежевый, черный
Фотография товара Стул обеденный Роам, черно-белый, золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Роам, черно-белый, золото, произведённого компанией ChiedoCover
22 890

Стул обеденный Роам, черно-белый, золото

14
В наличии 80 шт.
Настоящее фото товара Стул Старс ЛС, каркас белый, велюр голубой, произведённого компанией ChiedoCover
11 690

Стул Старс ЛС, каркас белый, велюр голубой

14
Фотография товара Стул Маринет, велюр, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Маринет, велюр, синий, произведённого компанией ChiedoCover
4 490

Стул Маринет, велюр, синий

26
В наличии 10 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Солар, велюр Велюта Люкс 15, ножки металл черный муар от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Солар, велюр Велюта Люкс 15, ножки металл черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99028
6 890 ₽

Стул Солар, велюр Велюта Люкс 15, ножки металл черный муар

13
Фотография товара Стул Дрезден, рогожка Винуэла 4, каркас черный муар от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Дрезден, рогожка Винуэла 4, каркас черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
5 890

Стул Дрезден, рогожка Винуэла 4, каркас черный муар

12
Фотография товара Стул Габана с пюпитром ЛДСП дуб сонома, велюр Велютто 47 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Габана с пюпитром ЛДСП дуб сонома, велюр Велютто 47, произведённого компанией ChiedoCover
9 590

Стул Габана с пюпитром ЛДСП дуб сонома, велюр Велютто 47

13
  • черный, изумрудный
  • белый, изумрудный
  • голубой, черный

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло Roxy от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Roxy, произведённого компанией ChiedoCover
от56 700
Оптовая цена

Кресло Roxy

6
Фотография товара Кресло College BX-3760 Black/Red от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College BX-3760 Black/Red, произведённого компанией ChiedoCover
от12 290
Оптовая цена

Кресло College BX-3760 Black/Red

13
  • синий, черный
  • зеленый, черный
  • красный, черный
В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Кресло Morton, произведённого компанией ChiedoCover
от61 090
Оптовая цена

Кресло Morton

5
Хит
Фотография товара Кресло Коннор, экокожа Бум Терра, каркас черный муар от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Коннор, экокожа Бум Терра, каркас черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
от29 690

Кресло Коннор, экокожа Бум Терра, каркас черный муар

86
Распродажа
Фотография товара Кресло Оррелл серый с оттоманкой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Оррелл серый с оттоманкой, произведённого компанией ChiedoCover
16 59031
23 990 ₽

Кресло Оррелл серый с оттоманкой

13
  • темно-серый
  • терракот
В наличии 11 шт.
Фотография товара Кресло Стоун рогожка серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Стоун рогожка серый, произведённого компанией ChiedoCover
от25 790
Оптовая цена

Кресло Стоун рогожка серый

26
  • серый
  • черный
В наличии 9 шт.В пути 4 шт.
Фотография товара Кресло EP-300 Экокожа Сиреневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло EP-300 Экокожа Сиреневый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 540
Оптовая цена

Кресло EP-300 Экокожа Сиреневый

9
В наличии 54 шт.
Фотография товара Кресло Тепал, экокожа, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Тепал, экокожа, синий, произведённого компанией ChiedoCover
9 690

Кресло Тепал, экокожа, синий

15
Фотография товара Кресло Balance MG-320, с подлокотниками, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Balance MG-320, с подлокотниками, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 290
Оптовая цена

Кресло Balance MG-320, с подлокотниками, черный

14
  • оранжевый, черный
  • черный
Фотография товара Стул-кресло Джуно 2.0 натур/коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул-кресло Джуно 2.0 натур/коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 190
Оптовая цена

Стул-кресло Джуно 2.0 натур/коричневый

11
В наличии 10 шт.

Другие товары из раздела мягкие стулья

Фотография товара Мягкий стул Шелл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Мягкий стул Шелл, произведённого компанией ChiedoCover
от7 790
Оптовая цена

Мягкий стул Шелл

76
Фотография товара Стул Меган велюр зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Меган велюр зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
Оптовая цена

Стул Меган велюр зеленый

26
  • зеленый
  • сиреневый
В наличии 3 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Руби , велюр Велутто-04 (светло-бежевый), старинный орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Руби , велюр Велутто-04 (светло-бежевый), старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от5 49017
6 590 ₽

Стул Руби , велюр Велутто-04 (светло-бежевый), старинный орех

75
Фотография товара Кресло поворотное Пегас, синий, ткань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло поворотное Пегас, синий, ткань, произведённого компанией ChiedoCover
33 590
Оптовая цена

Кресло поворотное Пегас, синий, ткань

52
В наличии 17 шт.
Фотография товара Стул барный Лонки, ножки белые от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Лонки, ножки белые, произведённого компанией ChiedoCover
от38 990
Оптовая цена

Стул барный Лонки, ножки белые

10
Настоящее фото товара Стул мягкий Вим Холд, экокожа, металл, шампань, антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
7 690

Стул мягкий Вим Холд, экокожа, металл, шампань, антрацит

12
Настоящее фото товара Стул мягкий поворотный, антрацит, экокожа, каркас металл, черный, произведённого компанией ChiedoCover
7 290

Стул мягкий поворотный, антрацит, экокожа, каркас металл, черный

10
В наличии 20 шт.
Настоящее фото товара Стул мягкий, серый, велюр, каркас металл, черный, произведённого компанией ChiedoCover
6 090

Стул мягкий, серый, велюр, каркас металл, черный

12
Фотография товара Стул Кли, микровелюр, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кли, микровелюр, серый, произведённого компанией ChiedoCover
9 490

Стул Кли, микровелюр, серый

9
В наличии 36 шт.
Фотография товара Стул Рэджи шенилл молочный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Рэджи шенилл молочный, произведённого компанией ChiedoCover
35 590

Стул Рэджи шенилл молочный

9
  • бежевый
  • оранжевый
В наличии 9 шт.

Товар в корзине

Полубарный стул Мила, белый
Полубарный стул Мила, белый
от 11 590
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло Roxy от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Roxy, произведённого компанией ChiedoCover
от56 700
Оптовая цена

Кресло Roxy

6
Фотография товара Кресло College BX-3760 Black/Red от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College BX-3760 Black/Red, произведённого компанией ChiedoCover
от12 290
Оптовая цена

Кресло College BX-3760 Black/Red

13
  • синий, черный
  • зеленый, черный
  • красный, черный
В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Кресло Morton, произведённого компанией ChiedoCover
от61 090
Оптовая цена

Кресло Morton

5
Хит
Фотография товара Кресло Коннор, экокожа Бум Терра, каркас черный муар от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Коннор, экокожа Бум Терра, каркас черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
от29 690

Кресло Коннор, экокожа Бум Терра, каркас черный муар

86

Акции для вас

Новость от 16.06.2025 Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!
Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!

Перейдите, чтобы узнать подробности