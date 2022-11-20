Полубарный стул Мила, белый

10 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Полубарный стул Мила, белый

4.3
10 490 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Скамья Лидер 8, 1500x300, уличная из реек
Скамья Лидер 8, 1500x300, уличная из реек
Следующий Стул полубарный Тони, коричневый
Стул полубарный Тони, коричневый

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота1070 мм
  • Ширина570 мм
  • Глубина635 мм
  • Высота до сиденья570 мм
  • Материал каркасадерево
  • Максимальная нагрузка170 кг
  • Цветбелый

Популярные варианты обивки

Слоновая костьСлоновая кость
0909
221/08 мальборо221/08 мальборо
LilacLilac
Montana 273Montana 273
WhiteWhite
CreamCream
666666
0404
ecruecru
chocolatechocolate
1414
88
4141
2626
Смотреть полный каталог обивок

Полубарный стул Мила, белый — выполненные заказы

Стул Мила, полубарный, капучино, цвет ножек-старинный орехСтул Мила, полубарный, капучино, цвет ножек-старинный орехБарный стул Мила, велюр Teddy 14, ножки светлый орехБарный стул Мила, велюр Teddy 14, ножки светлый орехСтул Мила, велюр Diamond 602\ Zizi 602, ножки светлый орехСтул Мила, велюр Diamond 602\ Zizi 602, ножки светлый орехСтул барный Мила, Diamond 002 ZIzi 002, цвет ножек-чёрныйСтул барный Мила, Diamond 002 ZIzi 002, цвет ножек-чёрный
Все заказы

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стол Лидер 1, уличный из реек, светлый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 390
5

Стол Лидер 1, уличный из реек, светлый

Стул Венский, орехНастоящее фото товара Стул Венский, орех, произведённого компанией ChiedoCover
от9 4906
9 990 ₽Оптовая цена
83Хит

Стул Венский, орех

Консольный столик Арт Деко 115 x 30 сереброНастоящее фото товара Консольный столик Арт Деко 115 x 30 серебро, произведённого компанией ChiedoCover
24 99045
44 990 ₽
12

Консольный столик Арт Деко 115 x 30 серебро

В наличии 54 шт.
Настоящее фото товара Стул Кроссбэк белый/ фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
4 790
Оптовая цена
15

Стул Кроссбэк белый/ фиолетовый

Настоящее фото товара Прихожая лофт Наплен, произведённого компанией ChiedoCover
от20 590
10

Прихожая лофт Наплен

Диван раскладной LOAN, серыйНастоящее фото товара Диван раскладной LOAN, серый, произведённого компанией ChiedoCover
113 290
Оптовая цена
13

Диван раскладной LOAN, серый

Диван раскладной LOAN, зеленыйНастоящее фото товара Диван раскладной LOAN, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
113 290
Оптовая цена
12

Диван раскладной LOAN, зеленый

Диван Austin, велюрНастоящее фото товара Диван Austin, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
146 490
Оптовая цена
11

Диван Austin, велюр

Диван Zoleika, велюрНастоящее фото товара Диван Zoleika, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
238 190
Оптовая цена
7

Диван Zoleika, велюр

Диван LaikaНастоящее фото товара Диван Laika, произведённого компанией ChiedoCover
148 590
Оптовая цена
15

Диван Laika

Другие товары из раздела

Барный стул Марк, зеленыйНастоящее фото товара Барный стул Марк, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 390
7

Барный стул Марк, зеленый

Настоящее фото товара СТОЛ ДЛЯ РЕСТОРАНА CAST IRON AND LARCH RESTAURANT TABLE SQUARE, произведённого компанией ChiedoCover
41 690
Оптовая цена
7

СТОЛ ДЛЯ РЕСТОРАНА CAST IRON AND LARCH RESTAURANT TABLE SQUARE

Настоящее фото товара ПРИСТАВНОЙ СТОЛ ACAPULCO SIDE TABLE BLACK, произведённого компанией ChiedoCover
21 490
Оптовая цена
14

ПРИСТАВНОЙ СТОЛ ACAPULCO SIDE TABLE BLACK

Настоящее фото товара ПРИСТАВНОЙ СТОЛ ACAPULCO SIDE TABLE TORQUE, произведённого компанией ChiedoCover
21 490
Оптовая цена
5

ПРИСТАВНОЙ СТОЛ ACAPULCO SIDE TABLE TORQUE

Настоящее фото товара ПРИСТАВНОЙ СТОЛ ACAPULCO SIDE TABLE GREEN, произведённого компанией ChiedoCover
21 490
Оптовая цена
12

ПРИСТАВНОЙ СТОЛ ACAPULCO SIDE TABLE GREEN

Настоящее фото товара ПРИСТАВНОЙ СТОЛ ACAPULCO SIDE TABLE WHITE, произведённого компанией ChiedoCover
21 490
Оптовая цена
12

ПРИСТАВНОЙ СТОЛ ACAPULCO SIDE TABLE WHITE

Настоящее фото товара ПРИСТАВНОЙ СТОЛ ACAPULCO SIDE TABLE YELLOW, произведённого компанией ChiedoCover
21 490
Оптовая цена
15

ПРИСТАВНОЙ СТОЛ ACAPULCO SIDE TABLE YELLOW

Настоящее фото товара ПРИСТАВНОЙ СТОЛИК ZIGZAG, произведённого компанией ChiedoCover
21 690
Оптовая цена
15

ПРИСТАВНОЙ СТОЛИК ZIGZAG

Настоящее фото товара Стол Лидер 1, уличный из реек, темный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 490
81Хит

Стол Лидер 1, уличный из реек, темный

Настоящее фото товара Стол Лидер 3, уличный из реек, светлый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 690
7

Стол Лидер 3, уличный из реек, светлый