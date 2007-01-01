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Настоящее фото товара Стул Прайм экокожа коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Прайм экокожа коричневый
26 оценок
10 09028
13 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул Прайм экокожа коричневый - фото 1Стул Прайм экокожа коричневый - фото 2Стул Прайм экокожа коричневый - фото 3Стул Прайм экокожа коричневый - фото 4Стул Прайм экокожа коричневый - фото 5Стул Прайм экокожа коричневый - фото 6Стул Прайм экокожа коричневый - фото 7
Распродажа

Стул Прайм экокожа коричневый

Артикул: CH-028-623
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина590 мм
  • Глубина530 мм
  • Высота840 мм
  • Высота до сиденья475 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Элегантный, простой стул с современной формой, представляет совершенно новое качество и функциональность. Сиденье стула обито эко-кожей с характерным рисунком треугольников. Каркас 4 металлические, черные ножки.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина590 мм
  • Глубина530 мм
  • Высота840 мм
  • Высота до сиденья475 мм
  • Вес6.5 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветкоричневый
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Вес упаковки30.5 кг
  • Объём упаковки0.42 м3
  • Габариты упаковки для логистики1160
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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