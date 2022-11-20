Характеристики товара
Описание
Элегантный, простой стул с современной формой, представляет совершенно новое качество и функциональность. Сиденье стула обито эко-кожей с характерным рисунком треугольников. Каркас 4 металлические, черные ножки.
2 коробки / 4 шт
Габариты: 95*63*101
- 1короб: 95*63*54
- 2короб: 56*56*47
Вес брутто: 34
- 1короб: 24
- 2короб: 10
Объем: 0,47
- 1короб: 0,32
- 2короб: 0,15
Основные характеристики
- Высота840 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Ширина530 мм
- Глубина590 мм
- Вес6.5 кг
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьяэкокожа
- Цветкоричневый