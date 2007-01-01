Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло Декстер травяной, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Декстер травяной
26 оценок
10 19061
25 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
Кресло Декстер травяной - фото 1Кресло Декстер травяной - фото 2Кресло Декстер травяной - фото 3Кресло Декстер травяной - фото 4Кресло Декстер травяной - фото 5
Распродажа

Кресло Декстер травяной

Артикул: CH-004-312
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина660 мм
  • Глубина710 мм
  • Высота780 мм
  • Ширина сиденья445 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло Декстер охра
Фотография товара Кресло Декстер охра от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло Шале велюр розовый
Фотография товара Кресло Шале велюр розовый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Кресло Декстер мягкое зеленое тканевое

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина660 мм
  • Глубина710 мм
  • Высота780 мм
  • Ширина сиденья445 мм
  • Глубина сиденья470 мм
  • Высота до сиденья458 мм
  • Вес7.5 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветзеленый
  • Обивкаткань

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки740 мм
  • Высота упаковки670 мм
  • Глубина упаковки490 мм
  • Вес упаковки9.5 кг
  • Объём упаковки0.24 м3
  • Габариты упаковки для логистики730
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Барный стул Фолкрик, синий велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Фолкрик, синий велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
Оптовая цена

Барный стул Фолкрик, синий велюр

55
В наличии 41 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Полукресло Дольче, экокожа домус чоколате, ремешки валенсиа коффе, светлый орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Дольче, экокожа домус чоколате, ремешки валенсиа коффе, светлый орех, произведённого компанией ChiedoCover
от7 59052
15 790 ₽

Полукресло Дольче, экокожа домус чоколате, ремешки валенсиа коффе, светлый орех

32
Настоящее фото товара Стул Биг черный, произведённого компанией ChiedoCover
8 990
Оптовая цена

Стул Биг черный

57
Фотография товара Стул барный Logic, голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Logic, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от23 090

Стул барный Logic, голубой

12
Фотография товара Стул мягкий Призм Эдж, велюр, металл, горький шоколад, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул мягкий Призм Эдж, велюр, металл, горький шоколад, белый, произведённого компанией ChiedoCover
3 490

Стул мягкий Призм Эдж, велюр, металл, горький шоколад, белый

14
  • коричневый
  • желтый
  • серый
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Стул Сиерра вуд, произведённого компанией ChiedoCover
15 590
Оптовая цена

Стул Сиерра вуд

7
  • бежевый
  • зеленый
Фотография товара Стул Комфорт, ФОРТУНА 12, орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Комфорт, ФОРТУНА 12, орех, произведённого компанией ChiedoCover
8 090

Стул Комфорт, ФОРТУНА 12, орех

15
  • белый, серый
  • серый, темный орех
Фотография товара Стул Тумулт, графит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тумулт, графит, произведённого компанией ChiedoCover
2 407

Стул Тумулт, графит

15
В наличии 325 шт.
Фотография товара Стул К5, дуб натуральный, люрэ 03 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул К5, дуб натуральный, люрэ 03, произведённого компанией ChiedoCover
14 490

Стул К5, дуб натуральный, люрэ 03

13
  • бежевый, серый
  • черный, темно-коричневый
  • коричневый, белый
Фотография товара Стул Пиннате, барный, светло-зеленый, белый, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Пиннате, барный, светло-зеленый, белый, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
4 790

Стул Пиннате, барный, светло-зеленый, белый, велюр

8

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло Mare Blue от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Mare Blue, произведённого компанией ChiedoCover
8 190
Оптовая цена

Кресло Mare Blue

12
Распродажа
Фотография товара Полукресло Лилия, желто-бирюзовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Лилия, желто-бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
11 39027
15 590 ₽Оптовая цена

Полукресло Лилия, желто-бирюзовый

98
Фотография товара Кресло Фит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Фит, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
Оптовая цена

Кресло Фит

50
Фотография товара Кресло Балатон, серое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Балатон, серое, произведённого компанией ChiedoCover
24 690
Оптовая цена

Кресло Балатон, серое

31
Фотография товара Кресло Локи, букле, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Локи, букле, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
9 490

Кресло Локи, букле, бежевый

12
  • бежевый, серый
  • серый
В наличии 8 шт.
Настоящее фото товара Кресло Корбел, черный, произведённого компанией ChiedoCover
39 590

Кресло Корбел, черный

5
В пути 1013 шт.
Фотография товара Кресло Hugo RCH, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Hugo RCH, черный, произведённого компанией ChiedoCover
13 990
Оптовая цена

Кресло Hugo RCH, черный

6
Фотография товара Стул-кресло Джуно 2.0 орех/жёлтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул-кресло Джуно 2.0 орех/жёлтый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 090
Оптовая цена

Стул-кресло Джуно 2.0 орех/жёлтый

11
Распродажа
Фотография товара Кресло Камелия серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Камелия серый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 19040
19 990 ₽Оптовая цена

Кресло Камелия серый

26
  • сиреневый, серый
  • бежевый, серый
В наличии 2 шт.
Фотография товара Кресло вращающееся Кимберли рогожка/замша зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло вращающееся Кимберли рогожка/замша зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
12 990

Кресло вращающееся Кимберли рогожка/замша зеленый

15
  • синий
  • серый
  • бежевый
  • зеленый
В наличии 29 шт.

Другие товары из раздела мягкие стулья

Фотография товара Кресло College H-935L-2/Brown от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College H-935L-2/Brown, произведённого компанией ChiedoCover
10 290
Оптовая цена

Кресло College H-935L-2/Brown

63
  • коричневый
  • Кресло College H-935L-2/Beige
  • черный
Фотография товара Стул обеденный Boom Ткань Синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Boom Ткань Синий, произведённого компанией ChiedoCover
5 400
Оптовая цена

Стул обеденный Boom Ткань Синий

15
  • синий
  • коричневый
  • бордовый
В наличии 4 шт.
Фотография товара Стул барный Signal Ткань Латте от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Signal Ткань Латте, произведённого компанией ChiedoCover
6 750
Оптовая цена

Стул барный Signal Ткань Латте

14
  • серый, черный
  • оранжевый
  • бежевый
В наличии 37 шт.
Настоящее фото товара Стул Мобиус вел, серый, произведённого компанией ChiedoCover
9 590
Оптовая цена

Стул Мобиус вел, серый

15
Настоящее фото товара Стул Фаетон Кросс скуар, произведённого компанией ChiedoCover
9 790
Оптовая цена

Стул Фаетон Кросс скуар

5
  • серый
  • синий
В наличии 16 шт.
Настоящее фото товара Стул Родео Бар кросс конус, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
10 290
Оптовая цена

Стул Родео Бар кросс конус, бежевый

12
  • желтый
  • темно-серый
  • бежевый
  • серый
Распродажа
Фотография товара Стул Юнит 2, дуб коньяк, токио смок от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Юнит 2, дуб коньяк, токио смок, произведённого компанией ChiedoCover
20 4907
21 990 ₽Оптовая цена

Стул Юнит 2, дуб коньяк, токио смок

15
  • коричневый
  • серый, светлое дерево
  • бежевый, серый
  • Стул Юнит 2, экозамша олив, дуб коньяк
Распродажа
Фотография товара Стул обеденный Катус, светло-серый, рогожка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Катус, светло-серый, рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
8 79027
11 990 ₽

Стул обеденный Катус, светло-серый, рогожка

8
В наличии 159 шт.
Фотография товара Стул Сан серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Сан серый, произведённого компанией ChiedoCover
20 290

Стул Сан серый

13
  • бежевый
  • серый
В наличии 46 шт.
Фотография товара Стул Пиннате, барный, сиреневый, черный, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Пиннате, барный, сиреневый, черный, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
4 790

Стул Пиннате, барный, сиреневый, черный, велюр

10

Товар в корзине

Кресло Декстер травяной
Кресло Декстер травяной
от 10 190
25 990 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло Mare Blue от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Mare Blue, произведённого компанией ChiedoCover
8 190
Оптовая цена

Кресло Mare Blue

12
Распродажа
Фотография товара Полукресло Лилия, желто-бирюзовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Лилия, желто-бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
11 39027
15 590 ₽Оптовая цена

Полукресло Лилия, желто-бирюзовый

98
Фотография товара Кресло Фит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Фит, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
Оптовая цена

Кресло Фит

50
Фотография товара Кресло Балатон, серое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Балатон, серое, произведённого компанией ChiedoCover
24 690
Оптовая цена

Кресло Балатон, серое

31

Акции для вас

Новость от 16.06.2025 Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!
Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!

Перейдите, чтобы узнать подробности