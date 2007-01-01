Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина430 мм
- Глубина450 мм
- Высота930/1140 мм
- Ширина сиденья430 мм
- Глубина сиденья370 мм
- Высота до сиденья620 мм
- Вес8 кг
- Допустимая нагрузка120
- Цветбежевый, коричневый, белый
- Обивкаткань
- Каркасметалл
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки440 мм
- Высота упаковки450 мм
- Глубина упаковки620 мм
- Вес упаковки9 кг
- Объём упаковки0.12 м3
- Изделия стопируютсяНет