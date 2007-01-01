Характеристики товара
Описание
Несмотря на небольшой размер, кресло обладает повышенной прочностью. Спинка с ярко выраженной эргономикой, благодаря которой снижается усталость и увеличивается продолжительность работы.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина580 мм
- Глубина550 мм
- Высота970/1220 мм
- Ширина сиденья470 мм
- Глубина сиденья400 мм
- Высота до сиденья600/850 мм
Параметры упаковки
- Ширина упаковки574 мм
- Высота упаковки574 мм
- Глубина упаковки252 мм
- Объём упаковки0.08 м3
- Изделия стопируютсяНет