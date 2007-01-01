Характеристики товара
Описание
В ассортимент коллекции входят аксессуары, предназначенные для использования в гостиничных номерах и зонах общественного пользования. Изделия, способные выдерживать постоянные нагрузки и простые в обслуживании.
Дизайн аксессуаров выполнен в современном и выдержанном стиле, подходящим для любого интерьера. Идеальный блеск полированной стали и надежное качество изделий стали отличительной особенностью этой великолепной серии.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина270 мм
- Глубина200 мм
- Высота240 мм
- Вес3,7 кг
- Материалнержавеющая сталь
- Цветхромированный
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет