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Настоящее фото товара Сушилка для рук Фиксен хотел, произведённого компанией ChiedoCover
Сушилка для рук Фиксен хотел
15 оценок
24 890
Товар в корзине. Перейти
Сушилка для рук Фиксен хотел - фото 1

Сушилка для рук Фиксен хотел

Артикул: CH-068-179
15 оценок
Основные характеристики
  • Ширина270 мм
  • Глубина200 мм
  • Высота240 мм
  • Вес3,7 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

В ассортимент коллекции входят аксессуары, предназначенные для использования в гостиничных номерах и зонах общественного пользования. Изделия, способные выдерживать постоянные нагрузки и простые в обслуживании.

Дизайн аксессуаров выполнен в современном и выдержанном стиле, подходящим для любого интерьера. Идеальный блеск полированной стали и надежное качество изделий стали отличительной особенностью этой великолепной серии.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина270 мм
  • Глубина200 мм
  • Высота240 мм
  • Вес3,7 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветхромированный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Отзывы

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Сушилка для рук Фиксен хотел
Сушилка для рук Фиксен хотел
от 24 890
В корзине

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