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Табурет-стремянка Киттзе - фото 1Табурет-стремянка Киттзе - фото 2

Табурет-стремянка Киттзе

Артикул: CH-051-680
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Варианты исполнения: Фанера: венге, дуб шампань, серый ясень, молочный дуб

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Основные характеристики

  • Ширина400 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота650 мм
  • Материал каркасадерево
  • Цветсерый

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