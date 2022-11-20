Характеристики товара
Описание
Варианты исполнения: Фанера: венге, дуб шампань, серый ясень, молочный дуб
Основные характеристики
- Ширина400 мм
- Глубина610 мм
- Высота650 мм
- Материал каркасадерево
- Цветсерый
Варианты исполнения: Фанера: венге, дуб шампань, серый ясень, молочный дуб
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