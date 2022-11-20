Характеристики товара
Описание
Ширина - 400мм (боковой вид)
Ширина - 350мм(лицевая сторона)
Высота - 530мм
Ширина со ступенькой-600мм
Покрытие - лак
Материал - сосна
Ширина - 400мм (боковой вид)
Ширина - 350мм(лицевая сторона)
Высота - 530мм
Ширина со ступенькой-600мм
Покрытие - лак
Материал - сосна
Табурет Дежавю барный, черный
Табурет Лофт-11 барный с подножкой
Табурет Лофт-11 Н барный с подножкой
Табурет Лофт-11 М барный с подножкой
Табурет Лофт-11 НМ барный с подножкой
Табурет Лофт-12 барный с подножкой
Табурет Лофт-12 Н барный с подножкой
Табурет Лофт-12 М барный с подножкой
Табурет Лофт-12 НМ барный с подножкой
Табурет Лофт-11 барный
Барный стул Mint темно-бежевый
Банкетка MOKA, со спинкой
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Кресло игровое "Driver", искусственная белая кожа + красная сетка
Угловой диван KF009-L с шезлонгом
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