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Табурет-стремянку MARTIN, лак - фото 1Табурет-стремянку MARTIN, лак - фото 2Табурет-стремянку MARTIN, лак - фото 3Табурет-стремянку MARTIN, лак - фото 4Табурет-стремянку MARTIN, лак - фото 5Табурет-стремянку MARTIN, лак - фото 6

Табурет-стремянку MARTIN, лак

12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Ширина - 400мм (боковой вид)
Ширина - 350мм(лицевая сторона)
Высота - 530мм
Ширина со ступенькой-600мм

Покрытие - лак
Материал - сосна

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Выполненные заказы

Табурет-стремянка MARTIN, цвет-лак
Табурет-стремянка MARTIN, цвет-лакТабурет-стремянка MARTIN, цвет-лакТабурет-стремянка MARTIN, цвет-лакТабурет-стремянка MARTIN, цвет-лакТабурет-стремянка MARTIN, цвет-лакТабурет-стремянка MARTIN, цвет-лакТабурет-стремянка MARTIN, цвет-лак
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