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Тележка для склада Canon - фото 1

Тележка для склада Canon

Артикул: CH-066-942
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1250 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота930 мм
  • Вес25 кг

Отзывы

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