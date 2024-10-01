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Торшер Moderli V10475-1F Turin - фото 1Торшер Moderli V10475-1F Turin - фото 2Торшер Moderli V10475-1F Turin - фото 3Торшер Moderli V10475-1F Turin - фото 4

Торшер Moderli V10475-1F Turin

Артикул: CH-067-039
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Лаконичный торшер в скандинавском стиле. Плафон выполнен из металла с декором под натуральное дерево. Сдержанный дизайн делает серию Turin подходящей под множество интерьеров в современном стиле. Светильник прекрасно дополнит интерьер спальни или гостиной.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина380 мм
  • Высота1250 мм
  • Материалметалл
  • Мощность60 Вт
  • ЦокольЕ27
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки320 мм
  • Высота упаковки220 мм
  • Глубина упаковки1400 мм
  • Объём упаковки0.10 м3
  • Вес упаковки7 кг

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