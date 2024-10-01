Характеристики товара
Описание
Лаконичный торшер в скандинавском стиле. Плафон выполнен из металла с декором под натуральное дерево. Сдержанный дизайн делает серию Turin подходящей под множество интерьеров в современном стиле. Светильник прекрасно дополнит интерьер спальни или гостиной.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина380 мм
- Высота1250 мм
- Материалметалл
- Мощность60 Вт
- ЦокольЕ27
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки320 мм
- Высота упаковки220 мм
- Глубина упаковки1400 мм
- Объём упаковки0.10 м3
- Вес упаковки7 кг