Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Торшер Макраме Инари, белый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Торшер Макраме Инари, белый, черный
10 оценок
от 9 89021
12 490 ₽
Торшер Макраме Инари, белый, черный - фото 1Торшер Макраме Инари, белый, черный - фото 2Торшер Макраме Инари, белый, черный - фото 3Торшер Макраме Инари, белый, черный - фото 4Торшер Макраме Инари, белый, черный - фото 5Торшер Макраме Инари, белый, черный - фото 6
Распродажа

Торшер Макраме Инари, белый, черный

Артикул: CH-087-157
10 оценок
Основные характеристики
  • Ширина250 мм
  • Глубина250 мм
  • Высота1600 мм
  • Вес3.5 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Светильник лофт Зиг-Заг
Фотография товара Светильник лофт Зиг-Заг от компании ChiedoCover.
Следующий Люстра подвесная Калм Виола, белый, серебряный
Фотография товара Люстра подвесная Калм Виола, белый, серебряный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Торшер — минимализм и уют в стиле джапанди. Торшер — это изысканный элемент интерьера, сочетающий лаконичный дизайн и функциональность. Белый цилиндрический плафон из текстиля наполняет комнату мягким рассеянным светом, создавая атмосферу спокойствия и уюта. Светильник рассчитан на одну лампу с цоколем Е27 мощностью до 60 Вт, освещающую площадь до 3 кв.м. Направление света — вверх, что делает его отличным решением для вечернего освещения или создания акцентной зоны. Каркас выполнен из прочного металла с матовым черным покрытием, устойчивым к царапинам и механическим повреждениям. Плафон из текстиля равномерно рассеивает свет, не выцветает и легко очищается. Выключатель расположен на проводе для удобного управления. Благодаря лаконичной форме и небольшой площади основания, торшер можно легко разместить рядом с диваном, креслом или рабочим местом, не перегружая пространство. Подходит для оформления спальни, гостиной, детской, кабинета, гостевой комнаты, загородного дома или кафе. Комплектация: торшер, паспорт, схема сборки, упаковка.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина250 мм
  • Глубина250 мм
  • Высота1600 мм
  • Вес3.5 кг
  • Материалметалл, текстиль
  • Количество ламп1
  • Мощность60 Вт
  • ЦокольЕ27
  • Цветбелый, черный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки300 мм
  • Высота упаковки400 мм
  • Вес упаковки4 кг
  • Объём упаковки0.06 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Светильник лофт Зиг-Заг Сэкст напольный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник лофт Зиг-Заг Сэкст напольный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590

Светильник лофт Зиг-Заг Сэкст напольный

72
Фотография товара Светильник настольный Bottle с подсветкой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник настольный Bottle с подсветкой, произведённого компанией ChiedoCover
от6 090
Оптовая цена

Светильник настольный Bottle с подсветкой

50
Распродажа
Фотография товара Бра светодиодное Портал Бирдс, белый, золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бра светодиодное Портал Бирдс, белый, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
от7 69073
27 990 ₽Оптовая цена

Бра светодиодное Портал Бирдс, белый, золотой

50
В наличии 14 шт.
Распродажа
Фотография товара Люстра подвесная Локус Дарк, серебряный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Люстра подвесная Локус Дарк, серебряный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 99072
20 990 ₽Оптовая цена

Люстра подвесная Локус Дарк, серебряный

32
В наличии 16 шт.
Распродажа
Фотография товара Настольная лампа V3060-1T Suspent 1*E14*40W от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Настольная лампа V3060-1T Suspent 1*E14*40W, произведённого компанией ChiedoCover
от4 59043
7 990 ₽Оптовая цена

Настольная лампа V3060-1T Suspent 1*E14*40W

46
В наличии 475 шт.
Распродажа
Фотография товара Подвесной светильник Террасе Адалина, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подвесной светильник Террасе Адалина, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 59061
13 990 ₽Оптовая цена

Подвесной светильник Террасе Адалина, черный

30
В наличии 102 шт.
Распродажа
Фотография товара Подвесной светильник Логгиа Сектор, белый, золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подвесной светильник Логгиа Сектор, белый, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
от9 99065
27 990 ₽Оптовая цена

Подвесной светильник Логгиа Сектор, белый, золотой

42
В наличии 2 шт.
Распродажа
Фотография товара Светильник подвесной светодиодный Стиле Кеиро, черный, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник подвесной светодиодный Стиле Кеиро, черный, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 69026
12 990 ₽Оптовая цена

Светильник подвесной светодиодный Стиле Кеиро, черный, белый

10
В наличии 54 шт.
Распродажа
Фотография товара Светильник подвесной светодиодный Стиле Кеиро, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник подвесной светодиодный Стиле Кеиро, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
9 09010
9 990 ₽Оптовая цена

Светильник подвесной светодиодный Стиле Кеиро, бежевый

7
  • белый, медный
  • бежевый, белый
В наличии 26 шт.
Распродажа
Фотография товара Светильник подвесной светодиодный Стак Агато, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник подвесной светодиодный Стак Агато, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
8 29033
12 290 ₽Оптовая цена

Светильник подвесной светодиодный Стак Агато, коричневый

13
В наличии 58 шт.

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул Лефер, светло-коричневый, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Лефер, светло-коричневый, белый, произведённого компанией ChiedoCover
6 990

Стул Лефер, светло-коричневый, белый

15
  • бежевый, белый
  • белый, светло-коричневый
  • черный, светло-коричневый
  • серый, черный
Фотография товара Кресло компьютерное Смузи лайт красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное Смузи лайт красный, произведённого компанией ChiedoCover
7 390
Оптовая цена

Кресло компьютерное Смузи лайт красный

6
В наличии 10 шт.
Фотография товара Подстолье Балкони, черный, 1600х800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Балкони, черный, 1600х800, произведённого компанией ChiedoCover
8 490

Подстолье Балкони, черный, 1600х800

11
Настоящее фото товара Подвесное кресло Сорренто, произведённого компанией ChiedoCover
от31 190
Оптовая цена

Подвесное кресло Сорренто

41
Новинка
Фотография товара Стул Ханна Нью велюр серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ханна Нью велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
10 590

Стул Ханна Нью велюр серый

5
  • зеленый
  • бежевый
  • темно-серый
  • синий
В наличии 71 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул барный Малави серый НП от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Малави серый НП, произведённого компанией ChiedoCover
5 59031
7 990 ₽

Стул барный Малави серый НП

14
  • белый
  • черный
  • серый
  • бежевый
Фотография товара Стул пластиковый Bloom, желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Bloom, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от18 090
Оптовая цена

Стул пластиковый Bloom, желтый

44
Фотография товара Полукресло Ува K какао/ венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Ува K какао/ венге, произведённого компанией ChiedoCover
от41 290
Оптовая цена

Полукресло Ува K какао/ венге

47
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Бостон 20мм, велюр Велутто 41 сиреневый, шампань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Бостон 20мм, велюр Велутто 41 сиреневый, шампань, произведённого компанией ChiedoCover
от2 28012
2 590 ₽

Стул Бостон 20мм, велюр Велутто 41 сиреневый, шампань

100
Фотография товара Стол пластиковый обеденный Spritz + Spritz Mini, тортора от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол пластиковый обеденный Spritz + Spritz Mini, тортора, произведённого компанией ChiedoCover
от8 990
Оптовая цена

Стол пластиковый обеденный Spritz + Spritz Mini, тортора

34
  • белый
  • Стол пластиковый обеденный Spritz + Spritz Mini антрацит
  • бежевый

Другие товары из раздела внутреннее освещение

Распродажа
Фотография товара Люстра подвесная Слинг Сора, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Люстра подвесная Слинг Сора, белый, произведённого компанией ChiedoCover
14 09036
21 990 ₽

Люстра подвесная Слинг Сора, белый

11
  • черный
  • белый
  • розовый
  • серый
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Люстра подвесная Снаг Софина, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Люстра подвесная Снаг Софина, черный, произведённого компанией ChiedoCover
7 99043
13 790 ₽

Люстра подвесная Снаг Софина, черный

5
В наличии 13 шт.
Распродажа
Фотография товара Светильник подвесной Стилл Кора, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник подвесной Стилл Кора, серый, произведённого компанией ChiedoCover
3 09032
4 490 ₽

Светильник подвесной Стилл Кора, серый

11
В наличии 102 шт.
Распродажа
Фотография товара Светильник подвесной Блаш Аврора, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник подвесной Блаш Аврора, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
2 09075
8 290 ₽

Светильник подвесной Блаш Аврора, прозрачный

7
В наличии 116 шт.
Распродажа
Фотография товара Светильник подвесной Мунд Шарм, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник подвесной Мунд Шарм, белый, произведённого компанией ChiedoCover
8 09050
15 990 ₽

Светильник подвесной Мунд Шарм, белый

6
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Светильник подвесной Батик Ивори, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник подвесной Батик Ивори, белый, произведённого компанией ChiedoCover
6 1908
6 690 ₽

Светильник подвесной Батик Ивори, белый

12
В наличии 144 шт.
Распродажа
Фотография товара Светильник подвесной светодиодный Лулл Сулв, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник подвесной светодиодный Лулл Сулв, белый, произведённого компанией ChiedoCover
4 39038
6 990 ₽

Светильник подвесной светодиодный Лулл Сулв, белый

10
В наличии 3 шт.
Распродажа
Фотография товара Светильник подвесной Бад Голди, золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник подвесной Бад Голди, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
4 09042
6 990 ₽

Светильник подвесной Бад Голди, золотой

7
В наличии 184 шт.
Распродажа
Фотография товара Спот Тартан Малет, золотой, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Спот Тартан Малет, золотой, белый, произведённого компанией ChiedoCover
6 09027
8 290 ₽

Спот Тартан Малет, золотой, белый

6
В наличии 92 шт.
Распродажа
Фотография товара Торшер Реклайн Ашесвуд, оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Торшер Реклайн Ашесвуд, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
7 09020
8 790 ₽

Торшер Реклайн Ашесвуд, оранжевый

12
  • бежевый
  • оранжевый
  • зеленый
В наличии 232 шт.

Товар в корзине

Торшер Макраме Инари, белый, черный
Торшер Макраме Инари, белый, черный
9 890
12 490 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул Лефер, светло-коричневый, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Лефер, светло-коричневый, белый, произведённого компанией ChiedoCover
6 990

Стул Лефер, светло-коричневый, белый

15
  • бежевый, белый
  • белый, светло-коричневый
  • черный, светло-коричневый
  • серый, черный
Фотография товара Кресло компьютерное Смузи лайт красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное Смузи лайт красный, произведённого компанией ChiedoCover
7 390
Оптовая цена

Кресло компьютерное Смузи лайт красный

6
В наличии 10 шт.
Фотография товара Подстолье Балкони, черный, 1600х800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Балкони, черный, 1600х800, произведённого компанией ChiedoCover
8 490

Подстолье Балкони, черный, 1600х800

11
Настоящее фото товара Подвесное кресло Сорренто, произведённого компанией ChiedoCover
от31 190
Оптовая цена

Подвесное кресло Сорренто

41

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности