Характеристики товара
Описание
Торшер — минимализм и уют в стиле джапанди. Торшер — это изысканный элемент интерьера, сочетающий лаконичный дизайн и функциональность. Белый цилиндрический плафон из текстиля наполняет комнату мягким рассеянным светом, создавая атмосферу спокойствия и уюта. Светильник рассчитан на одну лампу с цоколем Е27 мощностью до 60 Вт, освещающую площадь до 3 кв.м. Направление света — вверх, что делает его отличным решением для вечернего освещения или создания акцентной зоны. Каркас выполнен из прочного металла с матовым черным покрытием, устойчивым к царапинам и механическим повреждениям. Плафон из текстиля равномерно рассеивает свет, не выцветает и легко очищается. Выключатель расположен на проводе для удобного управления. Благодаря лаконичной форме и небольшой площади основания, торшер можно легко разместить рядом с диваном, креслом или рабочим местом, не перегружая пространство. Подходит для оформления спальни, гостиной, детской, кабинета, гостевой комнаты, загородного дома или кафе. Комплектация: торшер, паспорт, схема сборки, упаковка.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина250 мм
- Глубина250 мм
- Высота1600 мм
- Вес3.5 кг
- Материалметалл, текстиль
- Количество ламп1
- Мощность60 Вт
- ЦокольЕ27
- Цветбелый, черный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки300 мм
- Высота упаковки400 мм
- Вес упаковки4 кг
- Объём упаковки0.06 м3
- Изделия стопируютсяНет