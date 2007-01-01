Характеристики товара
Описание
Торшер — изящный акцент в классическом интерьере. Торшер выполнен в классическом стиле и сочетает в себе тканевый плафон серого цвета и металлическое основание с глянцевым хромированным покрытием. Прозрачные и голубые стеклянные элементы придают конструкции декоративную легкость и утонченность. Свет мягко рассеивается вверх, создавая уютную атмосферу в комнате. Благодаря своему универсальному дизайну и компактности, торшер прекрасно впишется в спальню, гостиную, детскую, номер отеля или уютного кафе. Он станет не только источником света, но и стильным элементом интерьера. Светильник оснащён цоколем Е27 и рассчитан на лампу мощностью до 60 Вт — можно использовать как лампы накаливания, так и светодиодные. Управление осуществляется с помощью выключателя на проводе. В комплект входят сам торшер, паспорт изделия, инструкция по установке и упаковка. Все элементы подобраны с учётом безопасности и удобства при монтаже и эксплуатации.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина350 мм
- Глубина350 мм
- Высота1460 мм
- Вес4.3 кг
- Материалметалл, ткань, стекло
- Количество ламп1
- Мощность60 Вт
- ЦокольЕ27
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки380 мм
- Высота упаковки370 мм
- Вес упаковки5.6 кг
- Объём упаковки0.06 м3
- Изделия стопируютсяНет