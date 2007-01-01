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Настоящее фото товара Торшер Корд Инари, белый, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
Торшер Корд Инари, белый, золотой
13 оценок
от 9 89021
12 490 ₽
Торшер Корд Инари, белый, золотой - фото 1Торшер Корд Инари, белый, золотой - фото 2Торшер Корд Инари, белый, золотой - фото 3Торшер Корд Инари, белый, золотой - фото 4Торшер Корд Инари, белый, золотой - фото 5Торшер Корд Инари, белый, золотой - фото 6
Распродажа

Торшер Корд Инари, белый, золотой

Артикул: CH-087-158
13 оценок
Основные характеристики
  • Ширина250 мм
  • Глубина250 мм
  • Высота1600 мм
  • Вес3.5 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Торшер — минимализм и уют в стиле джапанди. Торшер — это изысканный элемент интерьера, сочетающий лаконичный дизайн и функциональность. Бежевый цилиндрический плафон из текстиля наполняет комнату мягким рассеянным светом, создавая атмосферу спокойствия и уюта. Светильник рассчитан на одну лампу с цоколем Е27 мощностью до 60 Вт, освещающую площадь до 3 кв.м. Направление света — вверх, что делает его отличным решением для вечернего освещения или создания акцентной зоны. Каркас выполнен из прочного металла с матовым золотым покрытием, устойчивым к царапинам и механическим повреждениям. Плафон из текстиля равномерно рассеивает свет, не выцветает и легко очищается. Выключатель расположен на проводе для удобного управления. Благодаря лаконичной форме и небольшой площади основания, торшер можно легко разместить рядом с диваном, креслом или рабочим местом, не перегружая пространство. Подходит для оформления спальни, гостиной, детской, кабинета, гостевой комнаты, загородного дома или кафе. Комплектация: торшер, паспорт, схема сборки, упаковка.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина250 мм
  • Глубина250 мм
  • Высота1600 мм
  • Вес3.5 кг
  • Материалметалл, текстиль
  • Количество ламп1
  • Мощность60 Вт
  • ЦокольЕ27
  • Цветбелый, золотой

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки300 мм
  • Высота упаковки400 мм
  • Вес упаковки4 кг
  • Объём упаковки0.06 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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