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Тумба прикроватная Намюр Лофт - фото 1

Тумба прикроватная Намюр Лофт

13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Цена изделия может измениться при выборе обивки.

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Основные характеристики

  • Материалметалл, ЛДСП

Варианты каркаса

Тумба прикроватная Намюр Лофт - каркас в цвете БерезаБереза
Тумба прикроватная Намюр Лофт - каркас в цвете венге винтажвенге винтаж
Тумба прикроватная Намюр Лофт - каркас в цвете венге замбезивенге замбези
Тумба прикроватная Намюр Лофт - каркас в цвете вязвяз
Тумба прикроватная Намюр Лофт - каркас в цвете вяз либерти дымчатыйвяз либерти дымчатый
Тумба прикроватная Намюр Лофт - каркас в цвете дуб бурбондуб бурбон
Тумба прикроватная Намюр Лофт - каркас в цвете дуб крафт белыйдуб крафт белый
Тумба прикроватная Намюр Лофт - каркас в цвете дуб крафт золотойдуб крафт золотой
Тумба прикроватная Намюр Лофт - каркас в цвете дуб крафт серыйдуб крафт серый
Тумба прикроватная Намюр Лофт - каркас в цвете дуб молочныйдуб молочный
Тумба прикроватная Намюр Лофт - каркас в цвете дуб сономадуб сонома
Тумба прикроватная Намюр Лофт - каркас в цвете дуб феррарадуб феррара
Тумба прикроватная Намюр Лофт - каркас в цвете ясень шимо темныйясень шимо темный
Тумба прикроватная Намюр Лофт - каркас в цвете клёнклён
Тумба прикроватная Намюр Лофт - каркас в цвете морское дерево винтажморское дерево винтаж
Тумба прикроватная Намюр Лофт - каркас в цвете морское дерево карбонморское дерево карбон
Тумба прикроватная Намюр Лофт - каркас в цвете ольхаольха
Тумба прикроватная Намюр Лофт - каркас в цвете орехорех
Тумба прикроватная Намюр Лофт - каркас в цвете орех итальянскийорех итальянский
Тумба прикроватная Намюр Лофт - каркас в цвете орех селект каминныйорех селект каминный
Тумба прикроватная Намюр Лофт - каркас в цвете орех селект тёмныйорех селект тёмный
Тумба прикроватная Намюр Лофт - каркас в цвете пельтропельтро
Тумба прикроватная Намюр Лофт - каркас в цвете северное деревосеверное дерево
Тумба прикроватная Намюр Лофт - каркас в цвете сосна белая лофтсосна белая лофт
Тумба прикроватная Намюр Лофт - каркас в цвете сосна лофт кремоваясосна лофт кремовая
Тумба прикроватная Намюр Лофт - каркас в цвете файнайн кремфайнайн крем
Тумба прикроватная Намюр Лофт - каркас в цвете файнайн моккафайнайн мокка
Тумба прикроватная Намюр Лофт - каркас в цвете ясень шимо светлыйясень шимо светлый

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