Характеристики товара
Описание
Цена изделия может измениться при выборе обивки.
Основные характеристики
- Материалметалл, ЛДСП
Цена изделия может измениться при выборе обивки.
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Тумба Империя 4/1
Тумба Империя 4/2
Тумба Империя 5/1
Тумба Империя 5
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Тумба Шевалье 3
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