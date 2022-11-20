Характеристики товара
Описание
Лдсп Дуб Шерман коньяк коричневый 16мм, черный муар
Основные характеристики
- Длина700 мм
- Ширина300 мм
- Высота550 мм
- МатериалЛДСП
- Цветбежевый, черный
Лдсп Дуб Шерман коньяк коричневый 16мм, черный муар
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