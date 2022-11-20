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Тумба под обувь Скандика - фото 1Тумба под обувь Скандика - фото 2Тумба под обувь Скандика - фото 3

Тумба под обувь Скандика

Артикул: CH-049-703
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Лдсп Дуб Шерман коньяк коричневый 16мм, черный муар

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Основные характеристики

  • Длина700 мм
  • Ширина300 мм
  • Высота550 мм
  • МатериалЛДСП
  • Цветбежевый, черный

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