от12 890₽
Оптовая цена
Тумба подкатная, 394*454*602, венге
от10 290₽
Оптовая цена
Тумба подкатная, 394*454*598, венге
В наличии 10 шт.
от12 090₽
Оптовая цена
Тумба с выкатной секцией, 394*600*750, шамони темный
от12 590₽
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Тумба приставная, 394*550*750, шамони светлый
В наличии 22 шт.
от7 790₽
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Тумба приставная, 700*400*750, шамони темный
В наличии 35 шт.
от12 590₽
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Тумба для оргтехники, 800*600*630, венге
В наличии 3 шт.
от18 900₽
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Тумба мобильная, 1190*454*598, венге
В наличии 10 шт.
от18 900₽
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Тумба мобильная, 1190*454*598, шамони светлый
В наличии 9 шт.
от18 900₽
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Тумба мобильная, 1190*454*598, шамони темный
В наличии 16 шт.
от11 490₽
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Тумба приставная с топом, 394*550*750, шамони темный
В наличии 9 шт.