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Настоящее фото товара Тумба под обувь Скандика, произведённого компанией ChiedoCover
Тумба под обувь Скандика
36 оценок
4 990
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Тумба под обувь Скандика

Артикул: CH-049-703
36 оценок
Основные характеристики
  • Длина700 мм
  • Ширина300 мм
  • Высота550 мм
  • МатериалЛДСП
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Лдсп Дуб Шерман коньяк коричневый 16мм, черный муар

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина700 мм
  • Ширина300 мм
  • Высота550 мм
  • МатериалЛДСП
  • Цветбежевый, черный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Скачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Надёжная упаковка

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