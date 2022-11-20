Характеристики товара
Описание
Материал: 100% Полиэстер, Турция
Цвет: любой
Помогите нам стать лучше! Пришлите фото или видео, а мы опубликуем это на сайте в разделе «фотографии покупателей».
Материал: 100% Полиэстер, Турция
Цвет: любой
Каркас "Лидер 2"
Подушка для стула Кроссбэк, синяя
Подушка для стула Кроссбэк, черная
Стеллаж 01
Тарелка 260 мм Royal Circle 6, 18
Тарелка глубокая 250 мм Royal Circle 6, 18
Столешница каповый спил Слоуг
Настольная лампа Monile
Вешалка Лотос 1/1
Скамья Классика 3/2