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Настоящее фото товара Тюль Микровуаль, произведённого компанией ChiedoCover
Тюль Микровуаль
30 оценок
1 890
Товар в корзине. Перейти
Тюль Микровуаль - фото 1Тюль Микровуаль - фото 2Тюль Микровуаль - фото 3

Тюль Микровуаль

Артикул: CH-001-186
30 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Материал: 100% Полиэстер, Турция

Цвет: любой

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

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Надёжная упаковка

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Тюль Микровуаль
Тюль Микровуаль
1 890
В корзине

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