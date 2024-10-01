Товар в корзине. Перейти
Тюль однотонная вуаль 6000, без утяжелителя - фото 1

Тюль однотонная вуаль 6000, без утяжелителя

Артикул: CH-067-941
13 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Покрывало стеганное 2400 х 2600, рогожка
Фотография товара Покрывало стеганное 2400 х 2600, рогожка от компании ChiedoCover.
Следующий Тюль однотонная вуаль 5000, без утяжелителя
Фотография товара Тюль однотонная вуаль 5000, без утяжелителя от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Тюль/однотонная вуаль без утяжелителя - это стильный и воздушный элемент декора, который идеально подойдет для оформления окон в вашем доме или квартире. Этот легкий и прозрачный материал создает атмосферу легкости и света, делая помещение более просторным и воздушным.

Особенностью данной тюли является отсутствие утяжелителя, что придает ей еще больше изящества и невесомости. Благодаря этому, она идеально подходит для создания современных и минималистичных интерьеров, где важна легкость и простота форм. Тюль изготовлена из однотонной вуали - прочной и износостойкой ткани, которая не теряет своего первоначального вида даже после многочисленных стирок .Она также обладает хорошими показателями светопроницаемости, позволяя естественному свету проникать в помещение и создавая комфортные условия для жизни.

Уход за тюлью прост и не требует особых усилий. Ее можно стирать в стиральной машине на деликатном режиме, а затем сушить в расправленном виде. Гладить тюль рекомендуется на минимальной температуре с изнаночной стороны.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина6000 мм
  • Высота2600 мм
  • Материалоднотонная вуаль

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Тюль Микровуаль от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тюль Микровуаль, произведённого компанией ChiedoCover
1 890
Оптовая цена

Тюль Микровуаль

30
Фотография товара Тюль Батист от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тюль Батист, произведённого компанией ChiedoCover
1 890
Оптовая цена

Тюль Батист

35
Фотография товара Тюль Вуаль от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тюль Вуаль, произведённого компанией ChiedoCover
1 390
Оптовая цена

Тюль Вуаль

45
New
Настоящее фото товара Тюль однотонная вуаль 3000, без утяжелителя, произведённого компанией ChiedoCover
от2 090

Тюль однотонная вуаль 3000, без утяжелителя

6
New
Настоящее фото товара Тюль однотонная вуаль 4000, без утяжелителя, произведённого компанией ChiedoCover
от2 690

Тюль однотонная вуаль 4000, без утяжелителя

7
New
Настоящее фото товара Тюль однотонная вуаль 5000, без утяжелителя, произведённого компанией ChiedoCover
от3 190

Тюль однотонная вуаль 5000, без утяжелителя

8

Товар в корзине

Тюль однотонная вуаль 6000, без утяжелителя
Тюль однотонная вуаль 6000, без утяжелителя
от 3 790
В корзине

С этим товаром покупают