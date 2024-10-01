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Тюль однотонная вуаль 3000, без утяжелителя - фото 1

Тюль однотонная вуаль 3000, без утяжелителя

Артикул: CH-067-938
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Тюль/однотонная вуаль без утяжелителя - это стильный и воздушный элемент декора, который идеально подойдет для оформления окон в вашем доме или квартире. Этот легкий и прозрачный материал создает атмосферу легкости и света, делая помещение более просторным и воздушным.

Особенностью данной тюли является отсутствие утяжелителя, что придает ей еще больше изящества и невесомости. Благодаря этому, она идеально подходит для создания современных и минималистичных интерьеров, где важна легкость и простота форм. Тюль изготовлена из однотонной вуали - прочной и износостойкой ткани, которая не теряет своего первоначального вида даже после многочисленных стирок .Она также обладает хорошими показателями светопроницаемости, позволяя естественному свету проникать в помещение и создавая комфортные условия для жизни.

Уход за тюлью прост и не требует особых усилий. Ее можно стирать в стиральной машине на деликатном режиме, а затем сушить в расправленном виде. Гладить тюль рекомендуется на минимальной температуре с изнаночной стороны.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина3000 мм
  • Высота2600 мм
  • Материалоднотонная вуаль

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