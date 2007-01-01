Характеристики товара
Описание
Данная модель предназначена для использования в квартирах, гостиничных номерах и зонах общественного пользования. Изделие, способно выдерживать постоянные нагрузки и просты в обслуживании. Дизайн выполнен в современном и выдержанном стиле, подходящим для любого интерьера.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота260 мм
- Диаметр222 мм
- Вес0,945 кг
- Объем5 л
- Материалнержавеющая сталь
- Цветхромированный
- Страна изготовленияТурция
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет