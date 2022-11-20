Характеристики товара
Описание
Каркас витрины выполнен из алюминиевого профиля 20х19 черного цвета. Корпус из ЛДСтП «Черный Шагрень» 16мм. Фасады и боковые рамки - стекло рифленое Moru, толщиной 4мм. Двери – с магнитными фиксаторами. Полки из прозрачного стекла, толщиной 6мм. Основание для витрины выполнено из стальной трубы черного матового цвета с регулируемыми подпятниками. Предусмотрено крепление к стене (крепежи в комплекте).
Максимальные нагрузки:
- на стеклянную полку– 7кг,
- на нижний щит – 10кг.
Основные характеристики
- Высота1544 мм
- Ширина700 мм
- Глубина352 мм
- Материалметалл, стекло, ЛДСП
- Цветчерный