Характеристики товара
Описание
Этот удобный и стильный шкаф с ящиками станет отличным дополнением к обстановке не только в офисе, но и в доме. Просторный, с обилием различных отделений и полок, он позволит вам не стеснять себя в размещении вещей. Приятный глазу нейтральный дизайн прекрасно дополнит как уютную домашнюю обстановку, так и строгий офисный интерьер. Мы даём вам возможность выбрать самый подходящий для вашего вкуса и стиля цвет шкафа - в наличии есть четыре различных цветовых гаммы.
Габариты этого шкафа с ящиками составляют 89х45х260 см, а изготовлен он из надёжного и износоустойчивого материала - ЛДСП.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина890 мм
- Глубина450 мм
- Высота2600 мм
- МатериалЛДСП
- Цветкоричневый
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки330 мм
- Высота упаковки530 мм
- Глубина упаковки2600 мм
- Вес упаковки141.50 кг
- Объём упаковки0.45 м3
- Изделия стопируютсяНет