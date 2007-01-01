Характеристики товара
Описание
Удобный комбинированный шкаф со столом будет спасением для тех людей, которые сильно ограничены в свободном пространстве помещения. Этот шкаф может использоваться для совершенно различных функций - он может служить как полноценный рабочий стол, а может выполнять роль кухонного шкафа для обеденных перерывов. Его компактность и функциональность прекрасно дополняются надёжностью и износоустойчивостью ЛДСП, из которого он изготовлен. Простой классический стиль в четырёх цветовых вариациях позволит вам выбрать самый подходящий для любой обстановки вариант, а низкая стоимость делает его доступным для каждого человека.
Общие размеры шкафа со столом: 123х77х200 см, глубина шкафа: 37 см.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина770 мм
- Глубина1230 мм
- Высота2000 мм
- МатериалЛДСП
- Цветкоричневый
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки150 мм
- Высота упаковки740 мм
- Глубина упаковки2030 мм
- Вес упаковки67.50 кг
- Объём упаковки0.23 м3
- Изделия стопируютсяНет