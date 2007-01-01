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Настоящее фото товара Витрина Зе Ван, произведённого компанией ChiedoCover
Витрина Зе Ван
42 оценки
79 990
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Витрина Зе Ван

Артикул: CH-033-758
42 оценки
Основные характеристики
  • Ширина700 мм
  • Глубина352 мм
  • Высота1544 мм
  • Материалметалл, стекло, ЛДСП
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Витрина Зе Ван сочетает в себе элегантный дизайн с большим количеством функциональных возможностей. «Прозрачная» архитектура — вдохновение винтажными буфетами и витринами 50-60-х годов. Черный алюминиевый профиль добавляет эстетики лофта и гранжа. На фасадах и боковых рамах — рифленое стекло, позволяющее организовать «музейное» хранение любых вещей. Используйте его в качестве фокусной точки в столовой для «выставки» необычной посуды, в гостиной для коллекции редких изданий или в ванной для парфюмерии и косметики. Универсальный характер витрины Зе Ван подходит для оформления бьюти и лаундж-зон, творческих мастерских и креативных пространств. Хорошо работает как самостоятельный предмет интерьера, так и в паре с сервантом Зе Ван.
Состав:
Корпус из ЛДСтП «черная шагрень» 16 мм.
Каркас из алюминиевого профиля 20х19 черного цвета.
Фасады и боковые рамки - стекло рифленое Мору, толщиной 4мм.
Т-образные ручки золотистого цвета, материал - цинк-алюминий.
Полки из прозрачного стекла, толщиной 6мм.
Основание из стальной трубы черного матового цвета с регулируемыми подпятниками. Опоры – регулируемые. Предусмотрено крепление к стене (крепежи в комплекте).
Двери – с магнитными фиксаторами.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина700 мм
  • Глубина352 мм
  • Высота1544 мм
  • Материалметалл, стекло, ЛДСП
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Витрина Зе Ван
Витрина Зе Ван
от 79 990
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