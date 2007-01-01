Характеристики товара
Описание
Витрина Зе Ван сочетает в себе элегантный дизайн с большим количеством функциональных возможностей. «Прозрачная» архитектура — вдохновение винтажными буфетами и витринами 50-60-х годов. Черный алюминиевый профиль добавляет эстетики лофта и гранжа. На фасадах и боковых рамах — рифленое стекло, позволяющее организовать «музейное» хранение любых вещей. Используйте его в качестве фокусной точки в столовой для «выставки» необычной посуды, в гостиной для коллекции редких изданий или в ванной для парфюмерии и косметики. Универсальный характер витрины Зе Ван подходит для оформления бьюти и лаундж-зон, творческих мастерских и креативных пространств. Хорошо работает как самостоятельный предмет интерьера, так и в паре с сервантом Зе Ван.
Состав:
Корпус из ЛДСтП «черная шагрень» 16 мм.
Каркас из алюминиевого профиля 20х19 черного цвета.
Фасады и боковые рамки - стекло рифленое Мору, толщиной 4мм.
Т-образные ручки золотистого цвета, материал - цинк-алюминий.
Полки из прозрачного стекла, толщиной 6мм.
Основание из стальной трубы черного матового цвета с регулируемыми подпятниками. Опоры – регулируемые. Предусмотрено крепление к стене (крепежи в комплекте).
Двери – с магнитными фиксаторами.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина700 мм
- Глубина352 мм
- Высота1544 мм
- Материалметалл, стекло, ЛДСП
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет