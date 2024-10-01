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Ящик-трансформер из трех частей дуб - фото 1

Ящик-трансформер из трех частей дуб

Артикул: CH-062-053
9 оценок
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Фотография товара Ящик для подачи прямоугольный с бортом светлый дуб, деревянный от компании ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина395 мм
  • Ширина395 мм
  • Высота330 мм
  • Вес10 кг
  • Материалдуб
  • Цветкоричневый

Отзывы

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