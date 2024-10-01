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Доска для подачи «Шот Холдер» на 6 стопок дерево, светло-бежевый - фото 1

Доска для подачи «Шот Холдер» на 6 стопок дерево, светло-бежевый

Артикул: CH-062-016
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина485 мм
  • Ширина75 мм
  • Диаметр43 мм
  • Толщина20 мм
  • Вес0,194 кг
  • Материалдерево
  • Цветкоричневый
  • ФормаПрямоугольная

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