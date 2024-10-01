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Ящик для подачи прямоугольный с бортом светлый дуб, деревянный - фото 1

Ящик для подачи прямоугольный с бортом светлый дуб, деревянный

Артикул: CH-062-039
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина300 мм
  • Ширина200 мм
  • Высота50 мм
  • Вес1,345 кг
  • Материалдуб
  • Цветкоричневый
  • ФормаПрямоугольная

Отзывы

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