Характеристики товара
Описание
В комплекте:
– искусственная ель
– световые гирлянды
– коллекция игрушек.
Основные характеристики
- Высота2300 мм
- Материалстекло
- Цветзеленый, черный
В комплекте:
– искусственная ель
– световые гирлянды
– коллекция игрушек.
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