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Ель Черный Кристалл стекло, 230 - фото 1

Ель Черный Кристалл стекло, 230

Артикул: CH-052-708
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

В комплекте:
– искусственная ель
– световые гирлянды
– коллекция игрушек.

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Основные характеристики

  • Высота2300 мм
  • Материалстекло
  • Цветзеленый, черный

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