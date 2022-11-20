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Ель Палисандр стекло, 230 - фото 1

Ель Палисандр стекло, 230

Артикул: CH-052-702
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

В комплекте:

– искусственная ель
– световые гирлянды
– коллекция игрушек
– юбка на ствол.

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Основные характеристики

  • Высота2300 мм
  • Материалстекло
  • Цветрозовый, белый, серый

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