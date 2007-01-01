Характеристики товара
Описание
Представляем вашему вниманию зеркало с подсветкой из нашей эксклюзивной коллекции ЛЭД. Этот предмет дизайна обладает формой прямоугольной, что делает его не только практичным предметом в повседневном использовании, но и значительно расширяет его функционал в качестве элемента интерьера.
Уникальное сочетание эстетики и инновационных технологий делает это зеркало идеальным выбором для тех, кто ценит качество и стиль. Зеркало с подсветкой из коллекции ЛЭД идеально подходит для использования в ванных комнатах, прихожих или спальнях, добавляя пространству света и визуального простора. Подсветка не только облегчает выполнение ежедневных ритуалов, таких как макияж или бритье, но и создает особую атмосферу, делая ваш дом уютнее.
Это зеркало станет неотъемлемой частью вашего дома, благодаря своим функциональным характеристикам и изысканному дизайну. Оно особенно подойдет тем, кто следит за современными тенденциями в области дизайна интерьера и технологий. Использование зеркала с подсветкой из нашей коллекции ЛЭД позволит вам наслаждаться качественным освещением и в то же время добавит вашему пространству стиль и изысканность. На зеркале размещается сенсорная кнопка включения, что позволит легко и своевременно регулировать освещение.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1200 мм
- Глубина7 мм
- Высота800 мм
- Вес14,8 кг
- Материалалюминий, стекло
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет