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Настоящее фото товара Зеркало Фиксен лед с подсветкой, прямоугольное, 800х600, графит, произведённого компанией ChiedoCover
Зеркало Фиксен лед с подсветкой, прямоугольное, 800х600, графит
15 оценок
15 090
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Зеркало Фиксен лед с подсветкой, прямоугольное, 800х600, графит - фото 1Зеркало Фиксен лед с подсветкой, прямоугольное, 800х600, графит - фото 2Зеркало Фиксен лед с подсветкой, прямоугольное, 800х600, графит - фото 3

Зеркало Фиксен лед с подсветкой, прямоугольное, 800х600, графит

Артикул: CH-068-156
15 оценок
Основные характеристики
  • Ширина800 мм
  • Глубина7 мм
  • Высота600 мм
  • Вес8,18 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Фотография товара Зеркало Фиксен лед с подсветкой, прямоугольное, 1200х800, графит от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Представляем вашему вниманию зеркало с подсветкой из нашей эксклюзивной коллекции ЛЭД. Этот предмет дизайна обладает формой прямоугольной, что делает его не только практичным предметом в повседневном использовании, но и значительно расширяет его функционал в качестве элемента интерьера.

Уникальное сочетание эстетики и инновационных технологий делает это зеркало идеальным выбором для тех, кто ценит качество и стиль. Зеркало с подсветкой из коллекции ЛЭД идеально подходит для использования в ванных комнатах, прихожих или спальнях, добавляя пространству света и визуального простора. Подсветка не только облегчает выполнение ежедневных ритуалов, таких как макияж или бритье, но и создает особую атмосферу, делая ваш дом уютнее.

Это зеркало станет неотъемлемой частью вашего дома, благодаря своим функциональным характеристикам и изысканному дизайну. Оно особенно подойдет тем, кто следит за современными тенденциями в области дизайна интерьера и технологий. Использование зеркала с подсветкой из нашей коллекции ЛЭД позволит вам наслаждаться качественным освещением и в то же время добавит вашему пространству стиль и изысканность. На зеркале размещается сенсорная кнопка включения, что позволит легко и своевременно регулировать освещение.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина800 мм
  • Глубина7 мм
  • Высота600 мм
  • Вес8,18 кг
  • Материалалюминий, стекло
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Зеркало Фиксен лед с подсветкой, прямоугольное, 800х600, графит
Зеркало Фиксен лед с подсветкой, прямоугольное, 800х600, графит
от 15 090
В корзине

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