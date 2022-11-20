Встраиваемое зарядное устройство Qi MoQi DY-03 помимо функции беспроводной зарядки оснащено вытягивающимся на длину до 40см кабелем 3в1 (разъемы Aйфон, Micro USB, Type C ). Это решение, объединившее в себе проводные и беспроводные технологии зарядки, теперь всегда под рукой в рабочих столах Ваших сотрудников, в любых зонах по обслуживанию клиентов. Встройте зарядное устройство с мебель, подключите в питание и отныне у Ваших гостей, клиентов и сотрудников всегда будет возможность удобно зарядить свои мобильные устройства.
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