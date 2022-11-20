Встроенная беспроводная зарядка Поли DY-03

13 оценок

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Встроенная беспроводная зарядка Поли DY-03

4.2
6 990 ₽
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Характеристики товара

Описание

Встраиваемое зарядное устройство Qi MoQi DY-03 помимо функции беспроводной зарядки оснащено вытягивающимся на длину до 40см кабелем 3в1 (разъемы Aйфон, Micro USB, Type C ). Это решение, объединившее в себе проводные и беспроводные технологии зарядки, теперь всегда под рукой в рабочих столах Ваших сотрудников, в любых зонах по обслуживанию клиентов. Встройте зарядное устройство с мебель, подключите в питание и отныне у Ваших гостей, клиентов и сотрудников всегда будет возможность удобно зарядить свои мобильные устройства.

  • Размеры: 110x102мм, высота - 84мм, посадочный диаметр - 58мм
  • Материал: пластик ABS;
  • Выход: - Беспроводная зарядка: 5В / 1А (5 Ватт), 9В / 1.1 А (10 Ватт), - Кабель 3в1 (Apple 8-pin*1, Micro USB*1, Type C*1): 5В / 1А
  • Вход (питание): 12В / 3А
  • Мощность: 5 Ватт, 7.5 Ватт (iPhone), 10 Ватт (Android быстрая зарядка)
  • Дистанция приема: до 7 мм;
  • Эффективность зарядки: не менее 80%;
  • Поддержка технологии быстрой зарядки Fast charge: при условии, что заряжаемое устройство поддерживает стандарт Qi Fast charge
  • Комплектация: Зарядка DY-03 со встроенным USB кабелем 1.2м, адаптер питания 12В/3А, набор для установки в стол, инструкция
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