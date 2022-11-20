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Стойка для обогревателей WWT ELCON

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Характеристики товара

Описание

Подходит для моделей 1500, 2000, 2500, 3000

Материал: металл

Регулировка высоты от 120 до 190 см

Можно разместить два обогревателя

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Основные характеристики

  • Высота1900 мм
  • Ширина480 мм
  • Глубина480 мм

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