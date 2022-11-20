Характеристики товара
Описание
Подходит для моделей 1500, 2000, 2500, 3000
Материал: металл
Регулировка высоты от 120 до 190 см
Можно разместить два обогревателя
Основные характеристики
- Высота1900 мм
- Ширина480 мм
- Глубина480 мм
Подходит для моделей 1500, 2000, 2500, 3000
Материал: металл
Регулировка высоты от 120 до 190 см
Можно разместить два обогревателя
Уличный газовый обогреватель Aestro А-01
Уличный газовый обогреватель Aesto A-07
Уличный электрический обогреватель WWT ELCON RCH-2000-4
Уличный электрический обогреватель WWT ELCON RCH-2000-6
Уличный электрический обогреватель WWT ELCON RCH-2500/6
Уличный электрический обогреватель WWT ELCON RCH-3000-8
Уличный электрический обогреватель WWT ELCON RCH-4000/8
Уличный электрический обогреватель WWT ELCON RCH-4000/12
Уличный электрический обогреватель WWT ELCON RCTH-6000
Уличный электрический обогреватель WWT ELCON BTH-6000
Подстолье металлическое 1220
Подстолье металлическое 1223
Подстолье металлическое 1044
Подстолье металлическое 1717
Подстолье металлическое 1244
Стол уличный Порто
Фонарный столб Atlanta
Урна У-01
Тележка двухведерная 2Х17 металл/хром, с отжимом, сеткой и держателем для мешка на 120л, ТУ-9.4
Уличный электрический обогреватель WWT ELCON BH-1500
Уличный электрический обогреватель WWT ELCON BH-2000
Уличный электрический обогреватель WWT ELCON BH-3000
Уличный газовый обогреватель WWT 13B Stainless steel
Уличный газовый обогреватель WWT 13H Brown