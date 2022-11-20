Характеристики товара
Описание
Поли Т02 - встраиваемая беспроводная зарядка QI, оснащена USB выходом, что позволило объединить в одном устройстве беспроводную и проводную зарядку, Можно заряжать 2 телефона одновременно без потери скорости заряда. Поли Т02 оснащена поворотным механизмом для доступа к USB.
- Размеры: внешний диаметр - 68 мм, диаметр цоколя - 60 мм, высота цоколя - 15 мм;
- Материал: пластик РММА;
- Выход: - беспроводная зарядка 5В/1А (5 Ватт), 9B/1.1 A (10 Ватт), - USB порт 5В/1А;
- Вход (питание); 5В/2А, 9В/2А (QC 2.0); 12В/1.5А (QC 3.0)
- Мощность: 5 Ватт, 7,5 Ватт (iPhone), 10 Ватт (Android быстрая зарядка)
- Дистанция приема 5-8 мм; Стандарт зарядки QI WPC1.2.3; Эффективность зарядки не менее 80%
- Поддержка технологии быстрой зарядки Fast Charge: только при использовании адаптеров питания QC 2.0/QC 3.0 и при условии, что заряжаемое устройство поддерживает стандарт Qi Fast chrge
Удобный поворотный механизм для открытия/закрытия USB;2в1: беспроводная зарядка + USB порт
Тип встраивания: видимая установка, в отверстие D60мм
Комплектация: ПОЛИ Т02 со встроенным USB кабелем 1.2м, инструкция, фирменная коробка
Цвет: черный, белый