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Встроенная беспроводная зарядка Поли Т02, 10 Ватт

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Характеристики товара

Описание

Поли Т02 - встраиваемая беспроводная зарядка QI, оснащена USB выходом, что позволило объединить в одном устройстве беспроводную и проводную зарядку, Можно заряжать 2 телефона одновременно без потери скорости заряда. Поли Т02 оснащена поворотным механизмом для доступа к USB.

  • Размеры: внешний диаметр - 68 мм, диаметр цоколя - 60 мм, высота цоколя - 15 мм;
  • Материал: пластик РММА;
  • Выход: - беспроводная зарядка 5В/1А (5 Ватт), 9B/1.1 A (10 Ватт), - USB порт 5В/1А;
  • Вход (питание); 5В/2А, 9В/2А (QC 2.0); 12В/1.5А (QC 3.0)
  • Мощность: 5 Ватт, 7,5 Ватт (iPhone), 10 Ватт (Android быстрая зарядка)
  • Дистанция приема 5-8 мм; Стандарт зарядки QI WPC1.2.3; Эффективность зарядки не менее 80%
  • Поддержка технологии быстрой зарядки Fast Charge: только при использовании адаптеров питания QC 2.0/QC 3.0 и при условии, что заряжаемое устройство поддерживает стандарт Qi Fast chrge

Удобный поворотный механизм для открытия/закрытия USB;2в1: беспроводная зарядка + USB порт
Тип встраивания: видимая установка, в отверстие D60мм
Комплектация: ПОЛИ Т02 со встроенным USB кабелем 1.2м, инструкция, фирменная коробка
Цвет: черный, белый

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