Встроенная беспроводная зарядка Поли Т08

12 оценок

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Встроенная беспроводная зарядка Поли Т08

4.8
2 890 ₽
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Характеристики товара

Описание

ПОЛИ Т08 - встраиваемая беспроводная зарядка QI. Монтируется скрытно под стол, без нарушения целостности внешней поверхности столешницы. Оснащена жесткими пластиковыми держателями и клеевым слоем 3М для надежной фиксации внутри отверстия. Отличный выбор для тех, кто не хочет сверлить свою мебель насквозь. Данная модель подходит для мебельных фабрик и производств. Для установки зарядного устройства необходимо предварительно отфрезеровать в столешнице отверстие d71-72мм.
Зарядка оснащена встроенным USB кабелем 1.2 метра.

Тип встраивания: скрытная установка, в столешницу, в отверстие d72 мм
Дистанция уверенного приема через дерево: 3-4 мм
Материал: пластик
Выход: 5 В/1А, 9В/1.1А (быстрая зарядка)
Вход: 9В/2А Мощность: 5, 7.5, 10, 15 Ватт
Комплектация: ПОЛИ Т08 со встроенным USB кабелем 1.2м, наклейка на столешницу

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