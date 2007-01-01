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Встраиваемая выдвижная беспроводная зарядка U9 - фото 1Встраиваемая выдвижная беспроводная зарядка U9 - фото 2Встраиваемая выдвижная беспроводная зарядка U9 - фото 3

Встраиваемая выдвижная беспроводная зарядка U9

Артикул: CH-073-203
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Встраиваемое беспроводное зарядное устройство Qi U9 оснащено пружинным механизмом POP UP. При нажатии сверху зарядка поднимется и откроется доступ к 2-м портам USB и Type C для зарядки любых мобильных устройств при помощи кабеля.

Порты USB Quick charge 3.0 18 Ватт и Type C Power Delivery 18Ватт обеспечивают быструю зарядку.

U9 - компактная встраиваемая зарядка, всегда под рукой в вашем рабочем столе, для быстрой и безопасной зарядки ваших гаджетов

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота55 мм
  • Диаметр60 мм
  • Материалпластик
  • Мощность18 Вт
  • Цветчерный

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Товар в корзине

Встраиваемая выдвижная беспроводная зарядка U9
Встраиваемая выдвижная беспроводная зарядка U9
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В корзине

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