Характеристики товара
Описание
Встраиваемое беспроводное зарядное устройство Qi U9 оснащено пружинным механизмом POP UP. При нажатии сверху зарядка поднимется и откроется доступ к 2-м портам USB и Type C для зарядки любых мобильных устройств при помощи кабеля.
Порты USB Quick charge 3.0 18 Ватт и Type C Power Delivery 18Ватт обеспечивают быструю зарядку.
U9 - компактная встраиваемая зарядка, всегда под рукой в вашем рабочем столе, для быстрой и безопасной зарядки ваших гаджетов
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота55 мм
- Диаметр60 мм
- Материалпластик
- Мощность18 Вт
- Цветчерный