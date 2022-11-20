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Встраиваемая беспроводная зарядка ПОЛИ Т7

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Характеристики товара

Описание

Беспроводное зарядное устройство ПОЛИ Т7 создано для установки в мебель, монтируется в круглое отверстие d60мм. Строгий лаконичный дизайн, матово-черная поверхность с хромированной кромкой. Металлический корпус с резьбой по центре. Отверстие в столешнице снизу закрывается стальной пластиной и притягивается болтом. Процесс установки простой и удобный, не нужно использовать клей. Лицевая поверхность водонепроницаемая. ПОЛИ Т7 подходит для установки в мебель для общественных мест (столы в ресторанах, барные стойки, тумбочки в отелях, переговорные комнаты и пр.) Пролили на нее кофе - не страшно, на работу зарядки это не повлияет!


Металлический влагозащищенный корпус
Быстрая беспроводная зарядка, до 15 Ватт
Антивандальный комплект крепления
Подходит для установки в общественных местах
Зарядит любое устройство с поддержкой Qi стандарта
Оригинальная сертифицированная продукция

Размеры: Диаметр лицевой кромки - 74мм, диаметр цоколя - 59,5мм, высота цоколя - 13мм
Материал: алюминиевый сплав;
Выход: 5В / 1А, 9В / 1.1 А, 9В/1.67А
Вход: 9В / 2А
Мощность: 5, 7.5, 10, 15 Ватт
Дистанция приема: 5-8 мм;
Стандарт зарядки: QI WPC1.2.4
Эффективность зарядки: не менее 85%;
Поддержка технологии быстрой зарядки Fast charge: только при использовании адаптеров питания QC 2.0/QC 3.0 и при условии, что заряжаемое устройство поддерживает стандарт Qi Fast charge
Цвет: черный, с серебристой кромкой

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