Поли Т06 - встраиваемая беспроводная зарядка QI. Монтируется скрытно под стол, без нарушения целостности внешней поверхности столешницы. По периметру 3 отверстия для крепления. Дистанция приема до 14 мм. На стендовых испытаниях зарядное устройство заряжало телефоны через лист ЛДСП 16 мм.
Тип встраивания: скрытная установка, внутрь столешницы в отверстие d80мм
Комплектация: ПОЛИ Т06 со встроенным USB кабелем 1.2м, инструкция по эксплуатации, набор винтов, наклейка на столешницу, фирменная коробка
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