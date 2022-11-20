Встроенная беспроводная зарядка Поли Т06

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Встроенная беспроводная зарядка Поли Т06

4.8
3 190 ₽
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Встроенная беспроводная зарядка Поли Т08
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Встроенная беспроводная зарядка Поли Т02, 10 Ватт

Характеристики товара

Описание

Поли Т06 - встраиваемая беспроводная зарядка QI. Монтируется скрытно под стол, без нарушения целостности внешней поверхности столешницы. По периметру 3 отверстия для крепления. Дистанция приема до 14 мм. На стендовых испытаниях зарядное устройство заряжало телефоны через лист ЛДСП 16 мм.

  • Размеры: посадочный диаметр - 80 мм, высота - 13 мм;
  • Материал пластик РММА;
  • Выход: 5В/1А (5 Ватт), 9В/1.1А (10 Ватт);
  • Вход (питание): 5В/2А, 9В/2А (QC 2.0); 12В/1.5А (QC 3.0);
  • Мощность: 5 Ватт, 7,5 Ватт (IPhone), 10 Ватт (Android быстрая зарядка);
  • Дистанция приема до 14 мм;
  • Дистанция приема через дерево: не более 14 мм
  • Эффективность зарядки не менее 80%;
  • Поддержка технологии быстрой зарядки Fast charge: только при использовании адаптеров питания QC 2.0/QC 3.0 и при условии, что заряжаемое устроство поддерживает стандарт Qi Fast charge
  • Кабель питания USB 1.2 м

Тип встраивания: скрытная установка, внутрь столешницы в отверстие d80мм
Комплектация: ПОЛИ Т06 со встроенным USB кабелем 1.2м, инструкция по эксплуатации, набор винтов, наклейка на столешницу, фирменная коробка


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