Характеристики товара
Описание
Обогреватель подвесного типа разработан и создан для точечного обогрева открытых пространств и помещений, в частности балконов, лоджий, шатров, беседок, веранд, других объектов. Это полезное устройство выручает в самых разных ситуациях.
Конструктивные особенности Подвесной/Настенный
Мощность, кВт 2,5
Основные характеристики
- Высота600 мм
- Диаметр600 мм
- Глубина430 мм
- Материалметалл
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки530 мм
- Высота упаковки630 мм
- Глубина упаковки480 мм
- Объём упаковки0.16 м3
- Вес упаковки4.60 кг