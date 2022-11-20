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Электрический подвесной обогреватель Анако, серый - фото 1Электрический подвесной обогреватель Анако, серый - фото 2Электрический подвесной обогреватель Анако, серый - фото 3Электрический подвесной обогреватель Анако, серый - фото 4Электрический подвесной обогреватель Анако, серый - фото 5Электрический подвесной обогреватель Анако, серый - фото 6Электрический подвесной обогреватель Анако, серый - фото 7

Электрический подвесной обогреватель Анако, серый

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Электрический подвесной обогреватель Анако, круглый

Характеристики товара

Описание

Обогреватель подвесного типа разработан и создан для точечного обогрева открытых пространств и помещений, в частности балконов, лоджий, шатров, беседок, веранд, других объектов. Это полезное устройство выручает в самых разных ситуациях.

Конструктивные особенности Подвесной/Настенный

Мощность, кВт 2,5

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Основные характеристики

  • Высота600 мм
  • Диаметр600 мм
  • Глубина430 мм
  • Материалметалл
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки530 мм
  • Высота упаковки630 мм
  • Глубина упаковки480 мм
  • Объём упаковки0.16 м3
  • Вес упаковки4.60 кг

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