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Встраиваемая беспроводная зарядка c поп ап механизмом Поли Т12

Артикул: CH-073-204
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Предназначена для установки в столы, столешницы, любую мебель. Встраиваемое зарядное устройство ПОЛИ Т12 оснащено пружинным поп ап механизмом. При нажатии сверху, цоколь поднимается и в вашем распоряжении 2 USB выхода для подключения USB кабелей. При повторном нажатии зарядка возвращается в исходное положение. В 1 устройстве, лаконично совмещены проводные и беспроводные технологии зарядки.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота30 мм
  • Диаметр85 мм
  • Материалпластик
  • Мощность10 Вт
  • Цветбелый

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Товар в корзине

Встраиваемая беспроводная зарядка c поп ап механизмом Поли Т12
Встраиваемая беспроводная зарядка c поп ап механизмом Поли Т12
2 990
В корзине

С этим товаром покупают