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Костровая чаша Эльбуар, черная медь - фото 1Костровая чаша Эльбуар, черная медь - фото 2Костровая чаша Эльбуар, черная медь - фото 3Костровая чаша Эльбуар, черная медь - фото 4Костровая чаша Эльбуар, черная медь - фото 5

Костровая чаша Эльбуар, черная медь

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Костровая чаша Эльбуар, черная

Характеристики товара

Описание

Костровая чаша – функциональное уличное приспособление, позволяющее организовать отдых с открытым огнем без причинения вреда газону и без риска спровоцировать пожар. Конструкция разработана в Бельгии, а изготовлена в Китае. Изделие выполнено качественно и имеет стильный дизайн.

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Основные характеристики

  • Высота580 мм
  • Диаметр890 мм
  • Глубина150 мм
  • Материалметалл
  • Цветсерый, черный, медный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки940 мм
  • Высота упаковки230 мм
  • Глубина упаковки940 мм
  • Объём упаковки0.20 м3
  • Вес упаковки14.50 кг

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