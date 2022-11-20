Характеристики товара
Описание
Костровая чаша – функциональное уличное приспособление, позволяющее организовать отдых с открытым огнем без причинения вреда газону и без риска спровоцировать пожар. Конструкция разработана в Бельгии, а изготовлена в Китае. Изделие выполнено качественно и имеет стильный дизайн.
Основные характеристики
- Высота580 мм
- Диаметр890 мм
- Глубина150 мм
- Материалметалл
- Цветсерый, черный, медный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки940 мм
- Высота упаковки230 мм
- Глубина упаковки940 мм
- Объём упаковки0.20 м3
- Вес упаковки14.50 кг