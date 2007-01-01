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Беспроводная зарядка с креплением под стол ПОЛИ T13 - фото 1Беспроводная зарядка с креплением под стол ПОЛИ T13 - фото 2Беспроводная зарядка с креплением под стол ПОЛИ T13 - фото 3

Беспроводная зарядка с креплением под стол ПОЛИ T13

Артикул: CH-073-205
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Беспроводное зарядно устройство ПОЛИ Т13 монтируется скрытно под стол, без фрезеровки отверстий и нарушения целостности поверхности столешницы. Дистанция приема до 20мм.

Сигнал зарядного устройства проходит через дерево, пластики, стекло, керамогранит, искусственный камень. Монтаж простой и удобный на саморезы или 3М клеевой слой. ПОЛИ Т13 дополнительно оснащена 1 USB выходом для зарядки гаджетов по кабелю.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота12 мм
  • Диаметр115 мм
  • Материалпластик
  • Мощность10 Вт
  • Цветчерный

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Товар в корзине

Беспроводная зарядка с креплением под стол ПОЛИ T13
Беспроводная зарядка с креплением под стол ПОЛИ T13
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В корзине

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